Ragusa, ex presidente della Commissione invalidi Asp condannato a 8 anni e 9 mesi

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Otto anni e nove mesi di reclusione. È la pena inflitta in primo grado al medico Giuseppe Iuvara, già presidente della Commissione invalidi civili dell’Asp di Ragusa, al termine di un giudizio celebrato con il rito abbreviato davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa. La sentenza è stata pronunciata il 29 ottobre e la notizia è stata resa nota oggi dalla Procura della Repubblica con un comunicato.

Il giudice lo ha ritenuto responsabile di corruzione per asservimento della funzione pubblica a interessi privati, di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e di truffa ai danni dell’Azienda sanitaria provinciale. Per altri episodi, invece, è arrivata l’assoluzione: si trattava di contestazioni di truffa, falso ideologico, abuso d’ufficio e interruzione di pubblico ufficio.

Alla pena principale si aggiungono l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione.

L’inchiesta dei Nas partita nel 2020

Il procedimento nasce da un’indagine più ampia dei Carabinieri del Nas di Ragusa sulle procedure per il riconoscimento dell’invalidità civile e dell’indennità di accompagnamento. Nel 2020 l’inchiesta aveva portato all’arresto in flagranza del medico e di altre due persone per un episodio di corruzione.

Al centro delle accuse, ricostruite anche con intercettazioni ambientali e telefoniche, c’è un incontro del 13 febbraio 2020 nello studio privato del medico. Secondo la ricostruzione dell’accusa, recepita dalla sentenza, in quell’occasione sarebbero state concordate modalità diverse dal normale iter collegiale per l’accertamento dell’invalidità e sarebbero stati dati suggerimenti alla richiedente su come comportarsi durante la visita, per ottenere l’indennità.

Le indagini hanno riguardato anche certificazioni necroscopiche ritenute non veritiere e prestazioni lavorative ritenute fittizie, per le quali sarebbero stati chiesti all’Asp i relativi compensi.

Un precedente già definitivo

Un altro episodio, ricondotto dagli investigatori allo stesso meccanismo, era stato giudicato in un procedimento separato, chiuso con sentenza irrevocabile il 4 maggio 2023: in quel caso era stato accertato il pagamento di una somma di denaro per agevolare un beneficio assistenziale a una richiedente ritenuta senza i requisiti, con l’intermediazione di una familiare.

La sentenza di oggi è di primo grado e può essere impugnata. Come ricorda la stessa Procura, fino a un’eventuale condanna definitiva l’imputato va considerato non colpevole.

Leggi anche: Ragusa, soldi in cambio dell’invalidità: sequestro beni ex medico dell’Asp di Ragusa; Commissioni per l’accertamento dell’invalidità civile, l’Asp recepisce i nomi delle associazioni

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it