Un contratto d’affitto mai firmato dai proprietari, registrato all’Agenzia delle Entrate e usato per rinnovare un permesso di soggiorno. Per questa vicenda il Comune di Vittoria ha deciso di presentarsi in tribunale da parte lesa.
L’accusa
Il procedimento penale riguarda una donna. Secondo il capo d’imputazione, avrebbe formato un falso contratto di locazione per un’abitazione di via IV Novembre, registrato all’Agenzia delle Entrate di Vittoria il 15 settembre 2020 e poi presentato agli uffici per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. I proprietari della casa hanno disconosciuto il contratto per intero. Le contestazioni riguardano il falso materiale e la norma del Testo unico sull’immigrazione sui documenti falsi usati per il permesso.
Le persone offese sono tre: uno dei proprietari dell’immobile, l’ufficio di Vittoria dell’Agenzia delle Entrate e il Comune. Come in ogni processo, l’imputata è da considerare innocente fino a una sentenza definitiva.
Perché il Comune entra nel processo
Condotte come queste, se accertate, danneggiano l’ente perché minano l’affidabilità dei documenti presentati alla pubblica amministrazione e costringono gli uffici a verifiche e controlli aggiuntivi. Il Comune chiederà il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, compreso il danno all’immagine.
A difendere l’ente sarà l’avvocato Giuseppe Seminara, nominato dal sindaco. lLudienza preliminare, in camera di consiglio davanti al Tribunale di Ragusa, è fissata per il 18 dicembre 2026.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni
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