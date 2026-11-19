Estorsione, il pizzo “per stare tranquilli”: arrestato a Comiso non risponde al gip. Resta in carcere

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L’estorsione sarebbe avvenuta in un locale di Comiso la scorsa settimana. Una richiesta di pizzo, “per stare tranquilli”. Al momento dello scambio del denaro, una prima tranche da 5000 euro, di un importo richiesto parecchio superiore, l’intervento dei militari del Comando Provinciale di Ragusa, che hanno arrestato il presunto estorsore con i 5000 euro nel marsupio e hanno proceduto a sentire la vittima. L’uomo, un giovane vittoriese con precedenti di polizia, è stato condotto in carcere dove lunedì scorso è stato sentito dal gip Ivano Infarinato per l’udienza di convalida.

Assistito dall’avvocato Matteo Anzalone, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice, come richiesto dal pm Santo Fornasier, ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. I militari dell’Arma avevano avuto notizia di una presunta richiesta estorsiva e che la stessa potesse concretizzarsi in poco tempo, ed hanno imposto un’accelerazione alle attività di indagine.

Una volta acquisiti elementi per individuare chi aveva rivolto la richiesta di denaro, i carabinieri hanno predisposto un appostamento che ha portato a cristallizzare il passaggio di consegne del denaro e, in tutta sicurezza, a bloccare il giovane con la busta di denaro all’interno del marsupio, denaro di cui non ha saputo indicare provenienza. Le indagini sono ancora in corso e potrebbero riservare sviluppi. Foto di repertorio generata con Ai

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