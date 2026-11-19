L’estorsione sarebbe avvenuta in un locale di Comiso la scorsa settimana. Una richiesta di pizzo, “per stare tranquilli”. Al momento dello scambio del denaro, una prima tranche da 5000 euro, di un importo richiesto parecchio superiore, l’intervento dei militari del Comando Provinciale di Ragusa, che hanno arrestato il presunto estorsore con i 5000 euro nel marsupio e hanno proceduto a sentire la vittima. L’uomo, un giovane vittoriese con precedenti di polizia, è stato condotto in carcere dove lunedì scorso è stato sentito dal gip Ivano Infarinato per l’udienza di convalida.
Assistito dall’avvocato Matteo Anzalone, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice, come richiesto dal pm Santo Fornasier, ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. I militari dell’Arma avevano avuto notizia di una presunta richiesta estorsiva e che la stessa potesse concretizzarsi in poco tempo, ed hanno imposto un’accelerazione alle attività di indagine.
Una volta acquisiti elementi per individuare chi aveva rivolto la richiesta di denaro, i carabinieri hanno predisposto un appostamento che ha portato a cristallizzare il passaggio di consegne del denaro e, in tutta sicurezza, a bloccare il giovane con la busta di denaro all’interno del marsupio, denaro di cui non ha saputo indicare provenienza. Le indagini sono ancora in corso e potrebbero riservare sviluppi. Foto di repertorio generata con Ai
Giornalista professionista nata a Trieste nel 1970 e iscritta all'albo dal 1997.
Ha iniziato a Trieste nei primi anni Novanta come tele e radiocronista e conduttrice per l'emittente RTA Tele Antenna. Dal 1995 si è trasferita in Sicilia, dove ha lavorato per il Gruppo Editoriale Mediterraneo (Video Mediterraneo, Radio Mediterraneo) 1995/2002 e Tele Città Val d'Ippari 2003/2004.
Nel corso degli anni ha affiancato altre attività legate alla comunicazione giornalistica: uffici stampa e conduzione di eventi per enti pubblici, piani di comunicazione per progetti di formazione professionale finanziati con fondi europei, e docenza di tecniche di comunicazione giornalistica.
Ha collaborato con il Giornale di Sicilia dal 2003 al 2021, anche come redattrice, ed è stata inviata nel 2003 sul caso della scomparsa di Denise Pipitone. Ha lavorato anche per il Tgs, il telegiornale di Sicilia, tra il 2019 e il 2021. Dal 2014 è collaboratrice per la provincia di Ragusa dell'agenzia AGI, e dal 2021 ha collaborato con il quotidiano La Repubblica. Si occupa di cronaca giudiziaria e bianca, politica, sindacato, enti locali, sport e politiche migratorie, con produzione foto, audio e video.
Dal 2023 al 2025 è stata addetta stampa del progetto dell'ass.ne I Tetti colorati "TFT -Trasformare la fascia trasformata" del Ragusano. Dal 2024 è addetta stampa, telecronista e addetta alla comunicazione della Virtus Eirene Ragusa, squadra di basket femminile di A2.
Tra le altre attività è coautrice dell libro "E' la stampa, bellezze!" (ed. Leima 2019 cod.ISBN 978-88-98395-81-1) e ha partecipato come relatrice alle Giornate Europee dell'Economia "La situazione lavorativa negli iblei, strumenti e contrasto al caporalato (Palermo, 2019; Esistere e resistere: le condizioni socio sanitarie delle donne nella fascia trasformata del Ragusano "Diritto di cronaca e tutela dei soggetti in particolare condizione di fragilità" (Ragusa, 2024); Coltivare futuro "Esperienze e modelli concreti di governance di filiera per esplorare possibilità e strumeti attraverso cui costruire filiere socialmente giuste" (Torino, 2026). Ha un brevetto di sommozzatore di primo grado, parla inglese (B2) e spagnolo (livello base-intermedio), ha competenze informatiche. Già segretaria di Assostampa Ragusa, attualmente componente del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia.
Dal 23 al 29 novembre l'Asp di Ragusa aderisce all'(H) Open Week di Fondazione Onda: consulenze negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, punti informativi nei consultori di Comiso e Vittoria, incontri nelle scuole e workshop al Centro Commerciale Culturale.