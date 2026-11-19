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Ragusa, tassa di soggiorno 2027: 1,5 milioni da spendere, 600mila ai contributi
19 Nov 2026 17:30
Seicentomila euro su un milione e mezzo. È la quota della tassa di soggiorno che il Comune di Ragusa destinerà nel 2027 a contributi e compartecipazioni per iniziative e promozioni del territorio: la voce più pesante del piano di spesa approvato dalla giunta nella seduta di mercoledì 18 novembre, insieme alle tariffe dell’imposta per il prossimo anno.
Le due delibere arrivano pochi giorni dopo le critiche dei gruppi di opposizione in Consiglio comunale sulle spese coperte con il tributo, che avevamo raccontato in questo articolo, e dopo il nostro editoriale sulla trasparenza dell’imposta.
Dove andrà il milione e mezzo
Il piano di utilizzo 2027, presentato dal sindaco il 10 novembre al tavolo tecnico dell’Osservatorio permanente sull’imposta, mette 510mila euro sui servizi in campo turistico e sulla promozione del territorio: 360mila di servizi turistici, 100mila per un accordo con enti no profit per servizi turistici locali e 50mila per pulizia, gestione e custodia dei bagni pubblici.
Il resto si divide così: 600mila euro per contributi e compartecipazioni, 200mila per le festività natalizie, 30mila per il protocollo con la Diocesi sulla fruizione turistica delle chiese di Ragusa e Ragusa Ibla, 80mila per acquisti in campo turistico e altri 80mila per la manutenzione e il recupero di luoghi di interesse turistico.
I nomi dei beneficiari non ci sono ancora
Il documento si ferma alle macro-voci. Quali iniziative riceveranno i contributi si saprà soltanto con gli atti successivi. Ed è proprio qui che il confronto in Consiglio può riaccendersi, visto che l’opposizione aveva chiesto un rendiconto voce per voce.
Quanto costa una notte a Ragusa
L’imposta si paga per persona e per notte, fino a sette pernottamenti negli alberghi e nelle altre strutture ricettive. Negli alberghi si va da 5 euro (cinque stelle e oltre) a 3 euro (quattro stelle), 2 euro (tre stelle), 1,50 euro (due stelle) e 1 euro (una stella). Bed and breakfast e affittacamere pagano 2, 1,50 o 1 euro secondo la classificazione, gli agriturismi da 3 a 1 euro, le case e gli appartamenti per vacanza 1,50 euro; ostelli, case per ferie, marina resort e campeggi 1 euro.
Per le locazioni brevi tra privati, con contratti fino a trenta giorni, la tariffa è di 1,50 euro a notte fino a quindici pernottamenti. Il piano di utilizzo è tra gli atti che preparano il bilancio di previsione 2027-2029.
Chi dormirà a Ragusa sa già quanto pagherà. Dove finirà ogni euro dei contributi, invece, resta da scoprire.
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