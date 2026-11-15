Tassa di soggiorno a Ragusa: nel mirino le spese e scelte contestate

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Venticinquemila euro per eventi di quartiere, seimila per forniture idrauliche negli immobili comunali e nelle scuole, 1.200 euro per gli impianti dei parcheggi interrati, 25mila per manutenzioni elettriche e, per il 2027, altri 90mila euro per le luminarie natalizie. Sono alcune delle voci di spesa coperte a Ragusa con l’imposta di soggiorno, circa un milione di euro, che secondo l’opposizione in Consiglio comunale non hanno a che fare con le finalità del tributo e dovrebbero stare nel bilancio ordinario.

Il dato più contestato è emerso, riferiscono, alla riunione dell’Osservatorio sull’imposta di soggiorno: appena il 5% delle risorse sarebbe destinato alla promozione turistica vera e propria. E gli operatori turistici, aggiungono, verrebbero convocati a fine anno, quando i soldi sono già impegnati. «A cosa serve allora l’Osservatorio? Le associazioni di categoria non sono figuranti da chiamare per applaudire a uno spettacolo già scritto».

Presenze in calo e la nuova Dmo

I consiglieri citano anche gli albergatori, che denunciano cali delle presenze tra il 10 e il 15%, tariffe abbattute e minori ricavi, e chiedono che i numeri dell’amministrazione, con il nuovo sistema di rilevazione, vengano resi confrontabili. Sulla nuova Destination Management Organization provinciale, alla quale Ragusa dovrebbe versare 450mila euro in tre anni, chiedono di conoscere statuto, incarichi, costi e obiettivi: «Non permetteremo che si inventi un altro carrozzone per distribuire poltrone anziché produrre risultati».

La richiesta finale è un rendiconto analitico delle spese e un confronto sulla programmazione del 2027. «Cassì smetta di trattare l’imposta di soggiorno come un fondo a sua disposizione e il Consiglio comunale come un fastidio da sopportare. I soldi sono pubblici, non suoi».

La presa di posizione è dei gruppi consiliari di Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Controcorrente, Democrazia cristiana, Movimento per l’Autonomia, Territorio e Ragusa Prossima, dopo la riunione dell’Osservatorio e il dibattito in Consiglio comunale dell’11 novembre.

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