Calcio ibleo, il Ragusa trova la prima vittoria. Il Modica travolto dalla Vibonese

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Il weekend del calcio ibleo porta finalmente la prima vittoria del Ragusa in Serie D: 1-0 al Castrum Favara, firmato da Golfo, in uno scontro diretto per la salvezza. Pomeriggio da dimenticare invece per il Modica, travolto 4-0 dalla Vibonese, mentre il Vittoria torna da Melilli con un pareggio. In Promozione il Santa Croce Soccer frena ma resta in testa, e arrivano vittorie in trasferta per Pro Ragusa e Frigintini.

Serie D girone I: Ragusa e Modica

Il Ragusa si sblocca alla dodicesima giornata: il gol di Golfo basta per superare il Castrum Favara 1-0 e conquistare il primo successo stagionale. Con questi tre punti la squadra sale a quota 6 e resta al diciassettesimo posto, ma accorcia a due lunghezze proprio sul Castrum Favara, sedicesimo con 8 punti.

Domenica amara per il Modica, che cade 4-0 sul campo della Vibonese, seconda in classifica. I calabresi passano in vantaggio con Piriz al 45′ del primo tempo e chiudono la partita nella ripresa con Marsico al 31′, Castro al 38′ e ancora Marsico al 43′. Il Modica resta tredicesimo a quota 13.

Eccellenza girone B: Vittoria

Il Vittoria pareggia 1-1 a Melilli: per il Vittoria segna Tassi, per i padroni di casa Leonardi. È il settimo pareggio in dieci partite, con la squadra al decimo posto a quota 10, appaiata proprio al Melilli e al Giarre.

Promozione girone D, 10ª giornata

Il Santa Croce Soccer pareggia 0-0 sul campo dell’Atletico Megara e resta imbattuto e in vetta con 26 punti, ma il Serradifalco si avvicina a una sola lunghezza. Vittoria esterna per la Pro Ragusa, 2-1 a Cassibile, che sale al settimo posto con 13 punti, e per il Frigintini, 2-1 sul campo del S. Anna Enna: la squadra modicana risale a quota 8, quindicesima. Successo casalingo per il Casmenarum Comiso, 1-0 alla Sommatinese, che vale il decimo posto con 11 punti. Sconfitta in casa per il Ragusa Boys, superato 3-2 dal Real Gela: i ragusani sono dodicesimi con 10 punti.

Prima categoria girone F, 8ª giornata

Lo Scicli batte 3-2 il Tremestieri Etneo ed è quinto con 13 punti, con una partita in meno rispetto alla capolista Atletico Siracusa. Il derby ibleo va al Pozzallo, che vince 2-1 sul campo della Città di Santa Croce e sale a quota 9, nono, anche lui con una partita da recuperare. La Città di Santa Croce resta all’undicesimo posto con 6 punti.

Il prossimo turno

Domenica 22 novembre alle 14.30 il Ragusa gioca sul campo del Siracusa, il Modica ospita l’Avola e il Vittoria riceve il Nebros. In Promozione, sabato 21 novembre Pro Ragusa-Noto; domenica 22 il derby Santa Croce Soccer-Ragusa Boys, Casmenarum Comiso-S. Anna Enna e Città di Canicattini-Frigintini. In Prima categoria, sabato 21 novembre Club Real Sicilia-Scicli, Pozzallo-Carlentini e CUS Catania-Città di Santa Croce.

Leggi anche: Il Modica rinfrancato va a Vibo Valentia: la Vibonese senza Castillo e Misseri · Vittoria, arriva l’attaccante Alieu Baldeh

Risultati, classifiche e marcatori di tutto il calcio ibleo sono nella pagina di RagusaOggi: https://www.ragusaoggi.it/calcio-ibleo-risultati-classifiche/ (dati Tuttocampo.it).

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