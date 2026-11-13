Il Modica rinfrancato va a Vibo Valentia: la Vibonese senza Castillo e Misseri

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Il Modica, rinfrancato dalle due vittorie consecutive contro Athletic Palermo e Licata, viaggia domani alla volta di Vibo Valentia, dove incontrerà la Vibonese.

L’allenatore Filippo Raciti dovrà ancora fare a meno di Castillo e Misseri, ancora fuori per infortunio. Ma la squadra sta bene e i due successi hanno contribuito a ridare serenità all’ambiente. Dopo la brutta sconfitta casalinga contro il Gela, la società aveva deciso il silenzio stampa per cercare di tenere la squadra al riparo dalle pressioni esterne.

Il Modica, che ha cambiato molto in estate, ha sofferto forse oltre misura il salto di categoria e adattarsi a un campionato molto più tecnico come la Serie D è certamente complicato. Nelle ultime gare però il Modica ha acquisito consapevolezza dei propri mezzi. La trasferta di domenica è complicata. La Vibonese è una delle battistrada del campionato, domenica scorsa ha vinto fuori casa contro il CastrumFavara. Ma nel calcio nulla è scontato e il Modica, che ha acquisito fiducia e consapevolezza dei propri mezzi, può giocare una buona partita, anche contro un avversario difficile.

In classifica, Reggina e Sambiase sono in testa con 26 punti, la Vibonese segue a due lunghezze. Il Modica ha 13 punti, appena sopra la zona play out. In questo campionato il traguardo è la salvezza, ma la società vuole regalare qualche soddisfazione in più ai propri tifosi.

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