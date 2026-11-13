Prima Categoria, Scicli al Pietro Scollo e derby Pozzallo-Santa Croce

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Fine settimana con gare che si giocano tutte negli stadi iblei nel turno dell’ottava giornata. Le tre squadre del girone F del Campionato di Prima Categoria si apprestano a calcare i terreni di gioco di Modica e di Santa Croce Camerina. Nel primo caso, al “Pietro Scollo” domani, alle 14.30 scenderanno in campo i ragazzi dello Scicli C.R. chiamati ad incontrare la squadra del Tremestieri; formazione che cercherà di fare risultato dopo il passo falso con l’Atletico Catania maturato domenica scorsa.

“È un appuntamento cruciale che ci attende in casa – afferma la dirigenza cremisi – domani il nostro Scicli scenderà in campo al ‘Pietro Scollo’ con l’obiettivo di dare continuità e regalare un’altra grande gioia ai nostri colori. La spinta del nostro pubblico è fondamentale: abbiamo bisogno del calore e della vicinanza di tutti voi per conquistare l’intera posta in palio. Stringiamoci attorno alla squadra, riempiamo gli spalti e lottiamo insieme!”.

Domenica invece, al comunale “J. Kennedy” di Santa Croce Camerina, è atteso il derby fra l’ASD Pozzallo ed il Città di Santa Croce. I cugini iblei giungono alla gara di domenica appaiati a metà classifica, nella zona medio-bassa del Girone F di Prima Categoria con 6 punti ciascuna. Per entrambe è d’obbligo il riscatto per lasciarsi dietro le due sconfitte consecutive delle precedenti due giornate di gara.

La forza del duo Bouda e Sangiorgio dà molto da sperare ai pozzallesi che guardano, se non alla vittoria, almeno ad un pari per dare punti e mordente nel prosieguo del campionato soprattutto dopo la sconfitta, l’8 novembre scorso ad opera dell’Atletico Siracusa.

I biancoazzurri del Città di Santa Croce, reduci dalla sconfitta con il NBI Misterbianco di domenica scorsa, stanno attraversando un momento delicato con due sconfitte di fila che mettono avanti un percorso tutto in salita. Entrambe le formazioni, sia il Pozzallo che il Città di Santa Croce, sperano nella vittoria per allontanarsi dalla zona play-out in cui, al momento, sono relegati. Con quest’ultima squadra che dovrà fare uno sforzo in più nel trovare la rete della vittoria e sfatare la debolezza che ha nell’andare in porta a fronte invece di una difesa ben solida.

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