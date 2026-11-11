Nel 2025 in Sicilia l’8,8% della popolazione, circa 419 mila persone, ha rinunciato almeno una volta a una visita specialistica o a un esame diagnostico. Rispetto al 2024 la quota è scesa di appena 0,2 punti. Il dato arriva dall’analisi della Fondazione Gimbe sui numeri Istat, presentata oggi durante l’audizione sulla manovra 2027 davanti alle […]
Promozione, il Santa Croce resta in vetta. Derby alla Pro Ragusa, Frigintini ko 3-4
11 Nov 2026 22:46
Il turno infrasettimanale della Promozione, girone D, lascia tutto com’era in vetta. Nella nona giornata, giocata oggi, il Santa Croce Soccer batte 2-1 il Qal’At e sale a 25 punti, con 8 vittorie e un pareggio in 9 partite. Tiene il passo il Serradifalco, che vince 4-3 a Modica sul campo del Frigintini e resta secondo a 22, tre lunghezze dietro la capolista. Il derby ibleo va alla Pro Ragusa, che supera 2-0 il Casmenarum Comiso, mentre restano a mani vuote Ragusa Boys e Frigintini.
Santa Croce Soccer-Qal’At 2-1. Con il successo sul Qal’At la capolista resta l’unica squadra del girone ancora senza sconfitte: 26 gol fatti e appena 3 subiti.
Frigintini-Serradifalco 3-4. Sette gol e una partita sempre aperta. Il Frigintini era passato in vantaggio con Drago, ma il Serradifalco l’ha ribaltata: pareggio di Luigi Salvo, poi la doppietta di Rafael Castrillo, a segno a cavallo tra primo e secondo tempo. I modicani hanno accorciato sul 2-3, Peppe D’Anca, al terzo gol in tre partite, ha firmato il 2-4 e nel finale il Frigintini ha trovato il 3-4 senza riuscire a completare la rimonta. Per la squadra di Gianfilippo Di Matteo è il secondo posto solitario; il Frigintini resta ultimo con 5 punti.
Pro Ragusa-Casmenarum Comiso 2-0. La Pro Ragusa vince il derby e sale a 10 punti, al nono posto. Il Casmenarum Comiso resta a quota 8, in undicesima posizione.
Città di Canicattini-Ragusa Boys 2-0. Trasferta amara per i Ragusa Boys, che restano fermi a 10 punti, al decimo posto.
Gli altri campi. L’Atletico Megara, terzo con 19 punti, passa 5-1 sul campo del Real Gela. La Sommatinese torna alla vittoria battendo 1-0 il Sant’Anna Enna con un gol di Napoli nel finale e sale a 7 punti, agganciando il Real Gela e scavalcando Qal’At e Frigintini.
Il prossimo turno
La decima giornata si gioca tra sabato 14 e domenica 15 novembre. Sabato il Santa Croce Soccer è di scena sul campo dell’Atletico Megara, terzo in classifica, mentre alle 15 i Ragusa Boys ospitano il Real Gela. Domenica alle 14.30 a Comiso il Casmenarum riceve la Sommatinese; in programma anche Cassibile-Pro Ragusa e S. Anna Enna-Frigintini, mentre il Serradifalco ospita alle 15 il Città di Canicattini.
Risultati, classifiche e marcatori di tutto il calcio ibleo sono nella pagina di RagusaOggi: https://www.ragusaoggi.it/calcio-ibleo-risultati-classifiche/ (dati Tuttocampo.it).
Leggi anche:
Promozione, il Santa Croce frenato a Noto resta in vetta: il gesto di fair play
Promozione, il Frigintini subito in campo: al Pietro Scollo arriva il Serradifalco
© Riproduzione riservata