Dopo la chiusura del presidio di Modica Alta, una nuova segnalazione su Modica Sorda: struttura aperta ma nessuno. L’Asp verificherà lunedì.
Promozione, il Santa Croce frenato a Noto resta in vetta: il gesto di fair play
09 Nov 2026 10:51
Campionato di Promozione sempre più avvincente. Dopo otto giornate i valori in campo sono delineati e il Santa Croce Soccer, capolista, insieme alle due inseguitrici, Noto e Serradifalco, appare tra le squadre da battere e si candida a recitare un ruolo di primo piano fino alla fine del campionato. Una squadra vincitrice conquisterà la promozione in Eccellenza, le altre disputeranno i play off.
Nell’ottava giornata la gara di cartello era lo scontro al vertice tra Noto e Santa Croce. La partita si è conclusa in parità, a reti inviolate. Per la prima volta il Santa Croce non ha segnato e, dopo questa partita, non è più a punteggio pieno, anche se è ancora imbattuto. nel finale di partita, il capitano Peppe Sferrazza ha colpito la traversa, sfiorando il gol. Nel suo fantastico ruolino di marcia ci sono sette vittorie e un pareggio.
In questa gara, a fare notizia è anche una nota di fair play, un segnale importante per il mondo del calcio. Il Noto, a fine partita, ha ringraziato ufficialmente il Santa Croce che ha “lasciato pulito lo spogliatoio ad esso riservato, dimostrando sensibilità e rispetto nei confronti della struttura che l’ha accolta. Sono gesti semplici, ma tutt’altro che scontati – scrivono i dirigenti del Noto – che rappresentano i valori più autentici dello sport e del calcio”.
Il derby tra Ragusa Boys e Frigintini, giocato nell’anticipo di sabato, si è concluso a favore del Ragusa Boys e il Frigintini, dopo il primo successo della domenica precedente, ha conosciuto una nuova battuta d’arresto.
Il Comiso ha vinto la gara casalinga contro la Megarese. È il secondo successo in campionato per i verdearancio che, dopo un avvio difficile, stanno ora disputando un campionato all’altezza delle aspettative, che per il neopromosso Comiso sono solo l’obiettivo salvezza.
Si è conclusa inoltre 1-1 la gara tra Sommatinese e Pro Ragusa.
In classifica il Santa Croce è al primo posto con 22 punti, staccando di tre lunghezze Noto e Serradifalco. Il Ragusa Boys ha 10 punti, il Comiso ne ha otto. Più attardati la Pro Ragusa con sette punti e il Frigintini con cinque, che precede solo la Sommatinese, ultima.
Il campionato di Promozione gioca mercoledì un turno infrasettimanale. Spicca il derby tra Pro Ragusa e Comiso. Il Santa Croce attende in casa il Qual’At, in una gara che vedrà di fronte la capolista e una squadra che si trova nella bassa classifica. Il Ragusa Boys gioca in trasferta sul campo del Canicattini e il Frigintini ospita il Serradifalco, attuale vicecapolista. Altra gara molto difficile per la squadra della frazione che però nelle ultime gare ha mostrato segni di ripresa e ha dimostrato di poter fare bene anche contro squadre più quotate.
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