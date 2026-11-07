Promozione, derby da brividi tra Ragusa Boys e Frigintini, Comiso a caccia di riscatto

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Nell’anticipo di questo pomeriggio è in programma un derby: il Ragusa Boys ospita il Frigintini. La squadra della frazione modicana ha conquistato domenica scorsa la prima vittoria in campionato contro l’Atletico Megara: un successo che ridà fiato alle speranze di una squadra che ha iniziato il campionato tra mille difficoltà. Grazie a questo successo il Frigintini ha abbandonato l’ultima posizione in classifica e si trova a quota 5, insieme al Comiso, altra squadra in grosse difficoltà.

I verdarancio, a loro volta, ospiteranno la Megarese e per l’undici allenato da Raffaele Monaco sarà una possibilità di invertire la tendenza di un campionato che finora non ha regalato soddisfazioni ai tifosi.

Infine, segnaliamo la trasferta del Pro Ragusa sul campo della Sommatinese, altra squadra che ha voglia di riscatto. L’ottava giornata del campionato di Promozione potrebbe riservare non poche sorprese.

Leggi anche: Promozione, il Santa Croce Soccer fa sette su sette. Frigintini, prima vittoria

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it