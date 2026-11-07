Vittoria, Galfano rimodella la squadra: con il Viagrande spazio ai nuovi

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Quanto vale il nuovo Vittoria? Dove potrà arrivare questa squadra che pian piano si sta modellando sotto la guida attenta del nuovo allenatore Angelo Galfano e del suo nuovo team.

La squadra di Galfano, subentrato un mese fa al timone della formazione che aveva iniziato il campionato con il duo Giancarlo Betta – Tino Longo, sta pian piano mutando volto, con alcuni giocatori che hanno lasciato la squadra e alcuni nuovi acquisti per rafforzare i reparti che avevano qualche difficoltà di organico, soprattutto il centrocampo. A fine ottobre è arrivato il forte centrocampista Andrea D’Amico, in settimana si sono aggiunti il difensore Domenico Nania e il centrocampista Michel-Ange Mboa Owono. Nel Vittoria ci sarà certamente spazio per i nuovi arrivati. Domani mancherà il centrocampista Francofonte, squalificato. D’Amico potrebbe giocare nel ruolo di regista, alle spalle della difesa, con il compito di impostare l’azione di gioco del centrocampo.

Il Vittoria pian piano cambia volto e si prepara intanto alla prossima sfida casalinga, contro l’Atletico Viagrande, una squadra in difficoltà e bisognosa di punti. I nuovi arrivati potrebbero trovare posto nell’organico o subentrare durante la gara. Galfano cercherà di disegnare in campo gli schemi di gioco provati lungo la settimana.

Il girone B del campionato di Eccellenza segnala anche la gara di cartello tra Niscemi e Messina. Avrebbe potuto essere uno scontro al vertice, tra la prima e la seconda squadra del torneo. Ma la penalizzazione di 20 punti ha ricacciato il Messina in fondo alla classifica e – come già lo scorso anno – condiziona pesantemente il cammino della società giallorossa. Ci sono dei ricorsi annunciati e già in atto. Il campionato, inevitabilmente, ne risulta falsato.

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