Modica-Licata, la prova del nove dopo il 2-0 all’Athletic Palermo: «Crisi alle spalle?»

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La crisi è veramente alle spalle? È l’interrogativo più pressante che riguarda il futuro del Modica, in vista della gara di domenica contro il Licata. La squadra della Contea è alla sua prima stagione nel campionato di serie D, dopo la promozione conquistata lo scorso anno con la vittoria nel campionato di Eccellenza.

Il Modica, che si è presentato ai nastri di partenza con un organico profondamente rinnovato, ma affidato al confermatissimo allenatore Filippo Raciti e al suo staff, ha trovato non poche difficoltà nella fase iniziale del campionato.

Ha pesato oltremodo l’inattesa sconfitta casalinga di domenica scorsa contro il Gela, riscattata però prontamente il mercoledì successivo nella gara di recupero contro l’Athletic Palermo, vinta invece per due a zero e con una prestazione convincente. La squadra ha mostrato capacità di reagire e il successo è certamente un buon viatico per il futuro.

La gara di domani è difficile, il Licata è una buona squadra. Occupa una posizione di media classifica, ma domenica scorsa è stato sconfitto dal Digiesse Praia Tortora e cercherà il riscatto. È una partita da tripla, con il Modica che ha però il vantaggio del fattore campo.

Mancheranno ancora gli infortunati Misseri e Castillo, ma il Modica è una buona squadra, con un organico completo, e l’allenatore potrà certamente schierare la migliore formazione in campo. Con un nuovo successo, il Modica farebbe un importante passo avanti in classifica e soprattutto potrebbe lasciarsi alle spalle l’incubo della crisi.

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