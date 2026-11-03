Modica, domani il recupero con l’Athletic Palermo riparte dal 32′: è ultima spiaggia

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Si gioca domani la gara di recupero di campionato tra Modica e Athletic Palermo. Si tratta della gara che era in programma il 18 ottobre scorso nell’ottava giornata del girone di andata di serie D. La partita venne sospesa al 32’ per infortunio dell’arbitro.

La gara sarà rigiocata domani ma, contrariamente alle attese, non si avrà la ripetizione integrale della partita: si continuerà a giocare dal 32’, momento in cui la gara era stata sospesa. La decisione della Lega Calcio è stata assunta sulla base di quanto previsto dai regolamenti federali.

La gara assume una particolare importanza per il Modica, reduce da un’inattesa e pesante sconfitta casalinga subita domenica scorsa a opera del Gela di Pippo Romano.

Una sconfitta che pesa e che ha indotto la società ad assumere delle decisioni severe: la squadra è in silenzio stampa e tutto è concentrato sugli impegni agonistici. Gli atleti in maglia rossoblù dovranno dimostrare nella gara di domani contro l’Athletic Palermo e nella successiva gara casalinga contro il Licata di avere la capacità di invertire la rotta. Peraltro il Modica ha già battuto il Licata una settimana fa nel turno di Coppa Italia che aveva sancito il passaggio del turno e l’accesso agli ottavi di finale. Negli ottavi il Modica incontrerà la Nuova Igea Virtus: la gara si giocherà in trasferta, sul campo di Barcellona Pozzo di Gotto.

Ora, però, la concentrazione è massima sulle prossime due partite. Un gruppo finora compatto potrà essere messo in discussione se i risultati non dovessero arrivare.

Per la gara di domani mancherà solo il centrocampista Castillo. Il resto della squadra è a disposizione dell’allenatore. Filippo Raciti sarà chiamato a fare delle scelte precise per cercare di dare un nuovo assetto e una nuova grinta alla sua squadra. Per il Modica, quella di domani e quella di domenica prossima saranno due gare da ultima spiaggia.

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