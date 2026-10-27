Modica-Licata in Coppa Italia, i rossoblù cercano il riscatto dopo la beffa di Milazzo

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Il Modica gioca domani in Coppa Italia contro il Licata. La gara, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, sarà disputata allo stadio “Pietro Scollo” di contrada Caitina.

La squadra rossoblù è reduce dalla sconfitta fuori casa sul campo del Milazzo, sconfitta amara perché la formazione allenata da Filippo Raciti è stata punita da un gol segnato a tempo scaduto. Una sconfitta nata da un episodio, dunque, e in questa stagione purtroppo era già accaduto.

Il Modica è quindi in credito con la fortuna, ma nel calcio – si sa – la fortuna non esiste. Paga il lavoro, la capacità di costruire gioco e di finalizzare le azioni, la capacità di reggere il peso agonistico con qualunque squadra.

Il Modica sta pagando lo scotto di un avvio di stagione in un campionato molto impegnativo come la serie D. Ma sta soffrendo soprattutto nel reparto avanzato. In nove giornate ha giocato otto partite (una, contro l’Athletic Palermo, è stata rinviata per infortunio all’arbitro), è andato a segno sette volte, ma per ben 11 volte la palla calciata dall’avversario è finita nella propria porta. Ha vinto due partite, ne ha pareggiata una, ma soprattutto ne ha perse cinque.

Il Modica si trova oggi in piena zona play out. La partita contro l’Athletic sarà recuperata il 4 novembre.

Il Modica quindi è atteso da un tour de force di quattro gare in appena due settimane. Domani ospita il Licata per la Coppa Italia, domenica giocherà in casa contro il Gela, squadra che ha due punti in più in classifica, e il mercoledì successivo recupererà la gara contro l’Athletic Palermo.

Raciti cercherà di giostrare gli uomini che ha a disposizione, concedendo qualche turno di riposo, ma dovrà fare i conti anche con qualche assenza per infortunio che riduce la rosa. Per la gara di domani mancheranno Misseri, Garufi, Castillo, Hulidov, Pierce.

Sia il Modica che il Licata vengono da una sconfitta. Il Modica – come dicevamo – è stato battuto a Milazzo, il Licata ha perso ad opera del Gela. Le due squadre cercheranno nella gara di Coppa il riscatto per le delusioni del campionato.

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