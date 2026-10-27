Ragusa Calcio, l’assessore Digrandi: «Il Comune non si tirerà indietro»

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Mentre il futuro del Ragusa Calcio resta appeso alle prossime mosse della società, l’amministrazione comunale fa sapere di seguire la vicenda da vicino. A intervenire è l’assessore allo Sport Simone Digrandi, che rivendica il dialogo costante tenuto in questi anni sia con la dirigenza sia con i tifosi, «nella consapevolezza che il dialogo rappresenti uno strumento fondamentale soprattutto nei momenti più delicati».

Anche in queste ore, spiega l’assessore, il Comune è al lavoro, per quanto rientra nelle sue competenze, per capire insieme all’attuale dirigenza quali potranno essere gli sviluppi e valutare le possibili soluzioni. Ogni passaggio sarà seguito con attenzione, «ancor più in queste giornate di apprensione che viviamo sia da amministratori sia da tifosi».

L’obiettivo, conclude Digrandi, resta uno solo: tutelare il futuro del Ragusa, della squadra, della società e dei suoi sostenitori. «Il Comune non si tirerà indietro nel fare la propria parte e nel contribuire a individuare il percorso migliore per garantire prospettive solide al calcio ragusano».

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