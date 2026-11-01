Calcio ibleo, Ragusa travolto dalla Reggina e Modica ko

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Domenica amara per il calcio ibleo in Serie D: il Ragusa crolla 5-2 sul campo della capolista Reggina e scivola all’ultimo posto, il Modica cade in casa contro il Gela per un gol arrivato nei primi minuti e a fine gara la società sceglie il silenzio stampa. Sorride invece il Santa Croce Soccer, che in Promozione non conosce ostacoli: settima vittoria in sette giornate e primato sempre più solido. In Eccellenza il Vittoria strappa un pari a Giarre.

Serie D girone I: Ragusa e Modica

Al Ragusa, arrivato in crisi a Reggio Calabria, non è bastato il pareggio lampo. La Reggina è passata avanti con M. Guida al 21′ del primo tempo, F. Golfo ha rimesso le cose in parità al 24′, ma A. Acquadro al 30′ ha riportato avanti i padroni di casa. Nella ripresa la partita si è chiusa presto: ancora Guida al 2′, poi S. Franchini al 26′; il gol di F. Capone al 31′ ha accorciato sul 4-2, prima del definitivo 5-2 firmato da R. Girasole al 34′. La Reggina resta in vetta con 23 punti, in coppia con il Sambiase; il Ragusa, ancora senza vittorie (tre pareggi e sette sconfitte in dieci partite), è ultimo con 3 punti, appaiato all’Enna.

Al «Pietro Scollo» il Modica si è arreso al Gela, che ha deciso la partita già al 7′ del primo tempo: punizione dal limite, cross di Di Stefano e colpo di testa di Andrea Ferrigno. Il Modica ha spinto soprattutto nella ripresa, con un palo di Asero e nove calci d’angolo contro uno, e al 39′ del secondo tempo ha visto annullarsi per fuorigioco la rete del pareggio. A fine gara, tra i fischi del pubblico, la società ha scelto il silenzio stampa. Il Modica è quindicesimo con 7 punti, ma con una partita in meno rispetto a quasi tutte le avversarie: il recupero con l’Athletic Club Palermo è già mercoledì.

Eccellenza girone B: Vittoria

Il Vittoria esce con un punto dal campo del Giarre: 1-1, con la rete di L. Leggio al 23′ del primo tempo per il Vittoria e quella di I. La Vardera per i padroni di casa. È il quinto pareggio in otto giornate: il Vittoria è undicesimo con 8 punti.

Promozione girone D, 7ª giornata

Il Santa Croce Soccer piega 1-0 il Cassibile e continua la sua marcia a punteggio pieno: 21 punti in sette giornate, con 24 gol fatti e appena 2 subiti, sempre più la squadra da battere, con tre lunghezze di vantaggio sul Noto. Nell’anticipo del sabato il Frigintini ha conquistato la prima vittoria stagionale, 2-1 sull’Atletico Megara, mentre la Pro Ragusa ha pareggiato 1-1 con il Sant’Anna Enna. Pari anche per il Casmenarum Comiso, 1-1 sul campo della Barrese, mentre il Ragusa Boys è stato battuto 2-0 dal Serradifalco. In classifica il Ragusa Boys è undicesimo con 7 punti, la Pro Ragusa dodicesima con 6, Frigintini e Casmenarum Comiso seguono a quota 5.

Prima categoria girone F, 6ª giornata

Partita da sette gol per il Pozzallo, battuto 4-3 dal San Pietro Calcio. Sabato la Città di Santa Croce aveva perso in casa 0-2 contro il Club Real Sicilia. Lo Scicli non è sceso in campo nel weekend. In classifica lo Scicli è ottavo con 7 punti, il Pozzallo decimo con 6 e una partita in meno, la Città di Santa Croce undicesima con 6.

Il prossimo turno

In Serie D il Modica torna in campo già mercoledì 4 novembre alle 14:30, in casa contro l’Athletic Club Palermo; domenica 8 novembre alle 14:30 il Ragusa farà visita al Sambiase. In Eccellenza il Vittoria ospita l’Atl. Ct 1994 Viagrande, domenica 8 alle 14:30. In Promozione il turno si apre sabato 7 novembre con il derby Ragusa Boys-Frigintini; domenica 8 il Santa Croce Soccer è atteso dal big match sul campo del Noto, seconda forza del girone, mentre il Casmenarum Comiso ospita la Megarese e la Pro Ragusa fa visita alla Sommatinese. In Prima categoria, sabato 7, il Pozzallo riceve l’Atletico Siracusa, lo Scicli gioca sul campo del Motta e la Città di Santa Croce su quello del Nbi Misterbianco.

Risultati, classifiche e marcatori di tutto il calcio ibleo sono nella pagina di RagusaOggi: https://www.ragusaoggi.it/calcio-ibleo-risultati-classifiche/ (dati Tuttocampo.it).

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