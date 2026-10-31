Frigintini, prima vittoria in Promozione: la doppietta di Drago piega l’Atletico Megara

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Il primo brindisi della stagione arriva al «Pietro Scollo» e porta la firma dell’ex di turno. Il Frigintini batte 2-1 l’Atletico Megara nell’anticipo della settima giornata di Promozione e lascia l’ultimo posto in classifica: decide la doppietta di Simone Drago, mentre agli ospiti non basta il gol di Carbonaro nel finale. Torna in panchina, dopo l’ultima giornata di squalifica, anche il tecnico Ciccio Di Rosa.

L’avvio è dei neroverdi augustani, che entrano in campo con piglio deciso e mettono in difficoltà i rossoblù. La prima occasione è loro: Carbonaro lavora un buon pallone per Fichera, il cui tiro dalla lunetta viene deviato in angolo. Superata la fase di sofferenza, il Frigintini conquista campo, con Gazzè in grande spolvero a centrocampo e Noukri e Concolino sempre presenti.

Al 22′ il vantaggio. Lo Magno vede il movimento di Drago e lo serve sulla corsa: l’attaccante sciclitano calcia, D’Asero in uscita respinge con il corpo, ma il pallone torna al bomber rossoblù che firma l’1-0 con un tap-in. L’Atletico Megara accusa il colpo, si innervosisce e non riesce più a creare problemi fino all’intervallo.

Nella ripresa gli ospiti provano ad alzare il ritmo e al 5′ Carbonaro, sugli sviluppi di un corner, sfiora il pari di testa. Al 18′ arriva il raddoppio: Concolino entra in area dalla destra, la sua conclusione viene respinta con un braccio da un difensore e l’arbitro Pennisi indica il dischetto. Dagli undici metri Drago, con qualche brivido, firma la doppietta personale. Gli augustani non si arrendono, Fabrizio Scapellato sfiora il palo con un diagonale e nel finale Carbonaro accorcia da pochi passi. Al 40′ Milazzo ha la palla del pari ma spara alto, poi il Frigintini sfiora il terzo gol con Vitale e Noukri. Nel finale espulso dalla panchina, per proteste, Cracchiolo. Dopo 4′ di recupero il fischio finale: i ragazzi di Di Rosa, ultimi fino a la sconfitta di Caltagirone e alla vigilia della sfida contro la corazzata Atletico Megara, possono finalmente godersi i primi tre punti.

Frigintini-Atletico Megara 2-1

Marcatori: pt 22′ Drago; st 18′ Drago (rigore), Carbonaro.

Frigintini: Lorenzo Caruso, Mallia, Amato, Concolino, Arrabito, Cicero, Lo Magno, Gazzè (43′ st Macauda), Drago, Noukri, Cavallo (29′ st Vitale). A disposizione: Vicari, Sortino, Modica, Giurdanella, Francesco Caruso, Assenza, Ragusa. Allenatore: Ciccio Di Rosa (in panchina Maurizio Cicciarella).

Atletico Megara: D’Asero, Spampinato (23′ pt Zagami, 34′ st Ulma), Pollara (29′ st Serruto), Daniele Scapellato (19′ st Milazzo), D’Arrigo, Carbonaro, Fabrizio Scapellato, Colombo (23′ st Sicari), Fichera, Sinatra, Carpinteri. A disposizione: Ermellini, Sicari, Cracchiolo, Basile. Allenatore: Elio Moncada.

Arbitro: Riccardo Pennisi di Acireale (assistenti Andrea Gaglia e Giacomo Longo di Acireale). Note: al 44′ st espulso Cracchiolo dalla panchina per proteste.

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