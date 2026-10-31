Promozione, Santa Croce vuole il record mentre il Comiso cerca riscatto a Barrese

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Nel campionato di Promozione si gioca la 7ª giornata del girone di andata. Vediamo qual è la situazione delle cinque squadre iblee impegnate nel girone D della Promozione Sicilia.

La capolista Santa Croce Soccer, protagonista di una splendida cavalcata in campionato (ma sconfitta in Coppa Italia dal Noto), gioca in casa contro il Cassibile Fontane Bianche. La squadra allenata da Fabio Campanaro cercherà ancora il risultato positivo, alla ricerca del record di vittorie, ma anche per tenere a distanza il Noto, che segue a tre lunghezze.

Il Ragusa Boys giocherà a Serradifalco, contro una squadra che, disputando un buon torneo, probabilmente si trova al di sopra delle attese.

Nella giornata di domenica è in programma anche la trasferta del Comiso sul campo della Barrese. Per i verdarancio è un periodo nero e la squadra è reduce da due goleade subite sia in campionato contro il Santa Croce, sia in Coppa Italia. Non è un buon momento per la formazione allenata da Raffaele Monaco, che probabilmente non è ancora riuscita a calarsi nei panni di una squadra che sta disputando il campionato di Promozione, certo più impegnativo rispetto alla Prima Categoria. Finora il Comiso non ha potuto utilizzare il Comunale “Peppe Borgese” per alcuni ostacoli amministrativi e la mancanza del proprio pubblico sugli spalti di casa può risultare un ostacolo non da poco.

Gioca in anticipo il Frigintini, che ospita sabato l’Atletico Megara. Per la squadra della frazione è una gara quasi da ultima spiaggia.

Anche il Pro Ragusa anticipa al sabato la gara casalinga contro il Qal’at, altra squadra dei quartieri bassi della classifica. L’obiettivo del Pro Ragusa è il risultato pieno, ma spesso le partite più facili nascondono maggiori insidie.

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