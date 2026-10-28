Coppa Promozione, il Santa Croce cade a Noto, cinquina del Real Gela al Comiso

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Coppa Italia di Promozione: sedicesimi di finale. Due le squadre iblee impegnate nel secondo turno. Il Santa Croce Soccer, attuale capolista del girone D, ha conosciuto la prima sconfitta stagionale contro il Noto. Parisi per il Noto ha segnato l’unico gol che vale il successo finale.

Goleada del Real Gela contro il Comiso. La squadra verdarancio ha giocato al Biazzo di Ragusa. Il primo tempo si era chiuso sull’1-0 con gol di Carusotto per il Real Gela. Nella ripresa, una tripletta di Caci e il gol di Rechichi hanno completato la cinquina che dà il successo ai gelesi.

La gara di ritorno è in programma il 25 novembre, a campi invertiti. Il Santa Croce proverà, sul proprio terreno, a ribaltare il risultato dell’andata contro una formazione che, anche in campionato, appare la principale antagonista per il successo finale.

Le altre tre squadre iblee, Ragusa Boys, Pro Ragusa e Frigintini, erano già state eliminate nei trentaduesimi di finale. In questo turno appare scontata l’eliminazione del Comiso, che difficilmente potrà rimontare i cinque gol della gara di andata. La sfida tra Noto e Santa Croce Soccer, invece, è ancora aperta.

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