Kljajic all’ultimo respiro, il Modica batte il Licata e vola agli ottavi di Coppa Italia

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Il Modica batte 1-0 il Licata e approda agli ottavi di finale di Coppa Italia Serie D. Si giocavano oggi i sedicesimi di finale: i rossoblù di Filippo Raciti hanno dominato l’intera partita. La squadra ha creduto nella vittoria e l’ha cercata con determinazione fino alla fine. E proprio alla fine della gara è arrivato il gol di Danijel Kljajic, che ha fatto esplodere la gioia dei tifosi sugli spalti del Pietro Scollo e che vale il passaggio del turno in Coppa Italia.

Nel prossimo turno il Modica affronterà la Nuova Igea Virtus che, a sua volta, oggi ha vinto contro la Gelbison espugnando lo stadio “Morra” di Vallo della Lucania.

Il successo in Coppa Italia è servito a compensare, almeno in parte, la delusione per la sconfitta di domenica scorsa in campionato sul campo del Milazzo. La squadra della Contea ha saputo reagire e, con determinazione, ha cercato e ha trovato la vittoria.

Tornando al campionato, ora il Modica è atteso da una nuova gara casalinga domenica prossima contro il Gela: un quasi derby che richiamerà un gran numero di tifosi. Il Gela, allenato da Pippetto Romano, è reduce da un ottimo e rotondo successo casalingo ottenuto contro il Licata con il risultato di 4-0.

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