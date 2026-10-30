Vittoria, ecco D’Amico: il centrocampista può esordire domenica contro il Giarre

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Il Vittoria si rafforza. La società del presidente Vittorio Pinnolo ha tesserato il centrocampista Andrea D’Amico. Classe 1989, giocatore di qualità e di quantità, D’Amico ha giocato in varie squadre, anche nei campionati professionistici.

Andrea D’Amico è un giocatore di qualità e di quantità, l’uomo d’ordine che mancava nella squadra e che potrà contribuire in maniera determinante a dare ordine alla manovra offensiva.

È cresciuto nel settore giovanile del Catania, ha esordito in Serie A nella stagione 2008/2009. Successivamente ha giocato in varie squadre professionistiche e nella Serie D: ha vestito le maglie di Reggiana, Colligiana, Milazzo, Portogruaro, L’Aquila, Vigor Lamezia, Ischia Isolaverde e Savona.

Poi ha giocato nella Sicula Leonzio, con la quale è stato protagonista di una splendida cavalcata che ha portato la squadra dall’Eccellenza alla Serie C. Il nuovo allenatore Angelo Galfano lo conosce bene perché D’Amico ha giocato anche nello Sciacca, quando la squadra neroverde era allenata proprio da Galfano. Con la maglia dell’Unitas Sciacca ha conquistato, nella stagione 2024/2025, la Coppa Italia di Eccellenza e ha conquistato il Pallone d’Oro Sicilia come miglior giocatore della categoria.

Ora torna in una squadra allenata da Galfano, allenatore che lo conosce bene e che potrà valorizzare al massimo le sue doti tecniche.

D’Amico potrebbe esordire già nella gara di domenica contro il Giarre. La partita si gioca allo stadio Bucalo di Santa Teresa Riva per indisponibilità dello stadio di Giarre. Il Giarre aveva iniziato il campionato disputando le gare casalinghe a Santa Venerina.

Sulla panchina del Giarre siederà il nuovo allenatore Giuseppe Anastasi, ingaggiato appena ieri dalla società gialloblu che mercoledì sera aveva esonerato Seby Catania, l’allenatore che era stato anche protagonista del passaggio di categoria dalla Promozione all’Eccellenza.

Un cambio in panchina, quindi, la stessa esperienza che il Vittoria aveva vissuto due settimane prima con l’esonero di Giancarlo Betta e il tesseramento di Galfano. Due società che quindi hanno cambiato in corsa la guida tecnica nel tentativo di dare un nuovo e migliore assetto alla formazione. E con il cambio in panchina, potrebbero cambiare molte cose nell’assetto della squadra gialloblu. Una gara che dunque, come sempre, si preannuncia carica di suspense.

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