Frigintini, ritorno al “Pietro Scollo” contro la corazzata Atletico Megara

Dopo la sconfitta di misura nello scontro diretto al “Pino Buongiorno” con il Qal’At Caltagirone, il Frigintini torna a giocare davanti al proprio pubblico. Ma l’esame è di quelli che fanno tremare i polsi: nell’anticipo di domani, sabato 31 ottobre, per la settima giornata del girone D di Promozione, al “Pietro Scollo” arriva l’Atletico Megara, una delle squadre accreditate al salto di categoria.
In panchina mancherà ancora Ciccio Di Rosa: la Corte d’Appello Federale gli ha ridotto la squalifica e domani il tecnico sconta l’ultima giornata.
Le due squadre arrivano alla sfida con umori opposti. I rossoblù della frazione modicana inseguono la salvezza; i neroverdi augustani, reduci dal netto 4-1 rifilato al Serradifalco, lottano per un posto nella zona nobile della classifica. Di fronte, il Frigintini troverà una formazione solida ed esperta, con individualità capaci di decidere il match in qualsiasi momento.
I risultati non sorridono, ma la squadra ha mostrato continui segnali di crescita e l’ambiente, nonostante le difficoltà, è rimasto compatto. L’obiettivo è raccogliere finalmente quanto prodotto sul rettangolo di gioco e trasformare il momento difficile in energia positiva.
Paternò: «Saremo pronti per giocarcela»
«Sappiamo che l’Atletico Megara è un’ottima squadra costruita per ambire al salto di categoria – dice Enrico Paternò – ma ci siamo preparati come sempre nel modo giusto e credo che domani saremo pronti per giocarcela». Nelle ultime gare, aggiunge, le prestazioni ci sono state: è mancata un po’ di fortuna, insieme a quella voglia in più di fare gol e portare a casa i punti. Paternò spiega anche la sua scelta: «Ho accettato di venire al Frigintini perché c’è un bel gruppo e un mister preparato», convinto che fare bene in rossoblù possa essere anche l’occasione per rilanciarsi.
Calcio d’inizio alle 14,30. Dirige Riccardo Pennisi della sezione di Acireale, assistito dai colleghi di sezione Salvatore Musumeci e Giacomo Longo.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.
Due giorni in cui la provincia di Ragusa torna protagonista, a livello regionale, in tema di Medicina di Laboratorio. Per questo appuntamento sono attesi nel capoluogo ibleo, venerdì 23 e sabato 24 ottobre, accademici, biologi, laboratoristi, medici patologi clinici, tecnici sanitari di laboratorio biomedico ed infermieri per un aggiornamento scientifico trasversale volto a fare incontrare ricerca […]