Santa Croce Soccer in vetta ma con i piedi per terra: domenica al Kennedy c’è il Cassibile

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Primi in classifica, ma guai a perdere l’umiltà. Il Santa Croce Soccer si gode la vetta del campionato di Promozione e prepara la sfida di domenica al Kennedy contro il Cassibile, dopo la sconfitta di mercoledì a Noto in Coppa Italia che ha richiamato tutti alla concentrazione.

Il passo falso in coppa va archiviato con lucidità, senza drammi ma anche senza sottovalutare gli aspetti su cui lavorare. Il primato è motivo di soddisfazione per tutto l’ambiente biancazzurro, ma a questo punto della stagione non deve alimentare facili entusiasmi: il campionato è lungo e ogni avversario va affrontato con rispetto e determinazione.

La parola d’ordine resta umiltà: nel lavoro quotidiano, nella concentrazione e nella consapevolezza che nessun risultato arriva senza sacrificio. Il gruppo dovrà continuare a mettere al centro la squadra, evitando che la vetta diventi pressione o appagamento.

Contro il Cassibile, davanti al proprio pubblico, i biancazzurri cercheranno di ritrovare subito intensità e concretezza, puntando sulla compattezza del gruppo e sul sostegno dei tifosi.

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