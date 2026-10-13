Ha preso il via oggi, anche nel Ragusano come nel resto della Sicilia, la campagna vaccinale antinfluenzale 2026-2027, che proseguirà fino al 28 febbraio 2027. In via prioritaria, la vaccinazione dovrà essere garantita alle persone di età pari o superiore a 60 anni e ai soggetti affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze. […]
Vittoria, il nuovo allenatore è Angelo Galfano. Crisi lampo già risolta con il nuovo tecnico marsalese
13 Ott 2026 14:24
Giancarlo Betta, chiama a Vittoria il nuovo tecnico. Galfano, 62 anni, originario di Marsala, è uno degli allenatori più esperti della categoria, ha allenato in serie C, serie D, Eccellenza e Promozione. È uno dei più profondi conoscitori del calcio siciliano, un allenatore dal curriculum importante. Galfano è in possesso del Master UEFA Pro e con una lunga carriera alle spalle nel calcio siciliano e nazionale. Ha disputato moltissimi campionati sulla panchina di squadre di Eccellenza ed è quindi un profondo conoscitore della categoria. Ma ha avuto esperienze anche in Serie D e in Lega Pro ha guidato la Vibonese. Inoltre, nel 2006/2007 ha guidato la Primavera del Palermo.
È un allenatore esperto anche nei play out. Ha infatti conquistato anche cinque salvezze, due in Lega Pro e tre in Serie D, con la vittoria di altrettanti playout. Nei campionati nazionali e in quelli regionali è un allenatore capace di affrontare situazioni complesse.
Nel ragusano Galfano è un allenatore conosciuto. In un passato non recente ha allenato anche il Comiso.
A Vittoria, Galfano inizia una nuova sfida. I dirigenti biancorossi, che ieri sera hanno tenuto una riunione per valutare la situazione e fare le nuove scelte, hanno deciso di puntare su di lui con fiducia per superare questa fase difficile. “Una nuova guida, nuovi stimoli e un unico obiettivo- scrivono i dirigenti – lavorare con determinazione per riportare il Vittoria sulla strada dei risultati, con il sostegno di una piazza che vive di passione e appartenenza”.
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