Il Vittoria esonera Giancarlo Betta, lascia anche il diesse Tino Longo. La crisi di risultati e la necessità di un cambio di passo

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Il Vittoria esonera Giancarlo Betta. La società FC Vittoria ASD ha comunicato di aver concluso il rapporto di collaborazione con mister Giancarlo Betta.

L’esonero è arrivato dopo i recenti risultati poco soddisfacenti, il pareggio casalingo contro l’Atletico Gioiosa e la sconfitta contro la capolista Messina.

Il Vittoria ha solo tre punti in classifica, frutto di tre pareggi e finora non ha mai vinto. L’attacco, considerato uno dei suoi reparti migliori, fatica a carburare nonostante la società abbia cercato di rafforzare la squadra con altri innesti, anche nelle ultime settimane. Molte le occasioni da gol, ma la palla fatica ad entrare, vuoi per l’imprecisione degli attaccanti, vuoi per un pizzico di sfortuna.

Anche quest’anno quindi il Vittoria non riesce ad avviare un campionato che consenta di costruire un progetto ed è costretto a cambiare passo e direzione di marcia, cercando un altro allenatore.

La società ha ringraziato il tecnico “per l’impegno, la professionalità e il contributo offerto nel corso della sua esperienza in biancorosso, augurandogli le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera”.

Lascia anche il direttore sportivo Tino Longo. Il rapporto di lavoro si è concluso in modo consensuale. In virtù degli ultimi risultati, Longo ha deciso di fare un passo indietro, con la consapevolezza di aver sempre operato con serietà, impegno e senso di responsabilità. Longo ha ringraziato “ i dirigenti per avermi chiamato lo scorso anno e per aver riposto fiducia in me in un momento difficile. Insieme abbiamo raggiunto un traguardo importante come la finale playoff, che resterà per me motivo di grande orgoglio. Lascio con la consapevolezza di aver dato il massimo per questi colori”.

Come sempre accade, quanco c’è una crisi, il ruolo dlel’allenator eviene mesos in discussione. Ora il Vittoria dovrà cercare un nuovo allenatore. Nel pomeriggio è previsto il primo allenamento della settimana.

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