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Coppa Italia, il Modica pesca la Nuova Igea: ottavi a Barcellona il 18 novembre

Coppa Italia, il Modica pesca la Nuova Igea: ottavi a Barcellona il 18 novembre

30 Ott 2026 23:14
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Sarà la Nuova Igea Virtus l’ostacolo tra il Modica e i quarti di finale della Coppa Italia di Serie D. Il sorteggio degli ottavi ha messo di fronte due siciliane: i rossoblù di Pitino e Gugliotta giocheranno mercoledì 18 novembre, alle 14:30, in casa della formazione di Barcellona Pozzo di Gotto.

Sarà una gara secca: in caso di parità al novantesimo non sono previsti tempi supplementari e la qualificazione si deciderà direttamente ai calci di rigore. In palio un posto tra le migliori otto squadre della competizione.

Le due squadre arrivano all’appuntamento con un percorso quasi speculare. Il Modica ha superato il Licata per 1-0 allo stadio “Pietro Scollo”, con il gol di Danijel Kljajic nei minuti finali, al termine di una partita in cui i rossoblù avevano cercato con insistenza la rete della qualificazione. Anche la Nuova Igea Virtus ha passato il turno con un 1-0 in trasferta e al fotofinish: sul campo della Gelbison, allo stadio Morra di Vallo della Lucania, il gol decisivo lo ha firmato Sean Martinelli al 92′.

Per il Modica sarà un’altra trasferta nel cammino di Coppa, con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e di spingersi fino ai quarti di finale.

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Enzo Scarso
# Enzo Scarso – Biografia **Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio. Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it. Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare. La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano. Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio. Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP. Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus. **La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale. Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.