Serie D, il Ragusa in crisi sul campo della Reggina, il Modica ospita il Gela

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Si gioca in Serie D la decima giornata del girone di andata. Le due squadre iblee sono attese da match impegnativi.

Il Ragusa di Francesco Bianco gioca in trasferta sul campo della Reggina. Trasferta quasi proibitiva per la formazione iblea, ma nel calcio la palla è rotonda e tutto può accadere.

Il Ragusa è reduce da una settimana difficile. Una settimana fa il consulente sportivo Aniello Martone ha lasciato la squadra. Era l’uomo forte della società, una sorta di factotum dirigenziale. Con la società in crisi di risultati, ha deciso di lasciare. Il presidente Vincenzo Audiello, imprenditore foggiano che da pochi mesi ha assunto le redini della società, è lontano. Ma per la società parlano i comunicati affidati ai social. Per il resto, la società ha deciso il silenzio stampa, ponendo così un muro tra ciò che accade all’interno della società e la stampa e, con essa, anche la città.

La partita con la Reggina non arriva certamente nel momento migliore, anche perché il Ragusa è reduce dalla brutta sconfitta casalinga con la Vibonese. La squadra è ancora alla ricerca del primo successo in campionato e in nove partite ha ottenuto solo tre pareggi e ha conosciuto ben sei sconfitte.

Detto del Ragusa, passiamo al Modica, altra squadra in difficoltà, ma che ha, al suo interno, ampie capacità di riscatto. Sconfitto in campionato dal Milazzo, con un gol maturato nei minuti finali, il Modica ha fatto vedere subito la voglia di reagire battendo nel turno di Coppa Italia il Licata. Il Modica approda quindi agli ottavi di Coppa Italia e nel prossimo turno affronterà la Nuova Igea Virtus. La gara si giocherà in trasferta a Barcellona.

Domenica ospiterà tra le mura amiche il Gela di Pippo Romano che, a sua volta, ha battuto nella domenica precedente il Licata con un rotondo 4-0. In campo ci saranno due squadre determinate ad aggiudicarsi l’intera posta in palio. Nel Modica, ancora indisponibili gli infortunati Misseri, Garufi, Castillo, Hulidov e Pierce.

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