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Otto gol all’esordio nel calcio a 5: il Motia Futura passa 6-2 a Pozzallo nella prima giornata
31 Ott 2026 20:38
Otto gol per cominciare il campionato. La prima giornata della Serie D provinciale di calcio a 5 regala subito un risultato largo al Follerau di Pozzallo, dove il Motia Futura si impone per 6-2 sui padroni di casa.
Una partita ricca di reti che ha visto la formazione modicana trovare con maggiore continuità la via del gol e costruire così il primo successo della stagione.
Per il Pozzallo sono andati a segno S. Barrera e A. Zisa, mentre il Motia Futura ha avuto in S. Criscione il grande protagonista della giornata con una tripletta. A completare il tabellino degli ospiti la doppietta di S. Spadola e la rete di V. Fazzino.
Il dato più evidente è proprio quello offensivo: sei reti realizzate dal Motia Futura nella gara d’esordio e tre giocatori differenti a segno.
Il Pozzallo ha provato a rispondere e ha trovato per due volte la porta avversaria, ma non è riuscito a contenere la maggiore efficacia offensiva degli ospiti. Il risultato si è progressivamente allargato fino al 2-6 conclusivo, trasformando l’esordio in una partita particolarmente ricca di gol.
A fare la differenza è stata soprattutto la capacità del Motia Futura di concretizzare le occasioni costruite. Criscione ha firmato tre delle sei reti, Spadola ne ha aggiunte due e Fazzino ha completato il successo.
Per il Pozzallo restano invece le marcature di Barrera e Zisa e la necessità di ripartire già dal prossimo turno dopo un debutto complicato davanti al proprio pubblico.
Un campionato tutto ibleo, o quasi
Quella disputata questo pomeriggio è stata la prima giornata del campionato provinciale di Serie D maschile di calcio a 5, organizzato dalla Delegazione di Ragusa della Lega Nazionale Dilettanti.
Il girone è composto da dieci formazioni: Arcobaleno Ispica, Billona Comiso, Golden Boys, CS Kamarina, Montesano 2026, Motia Futura, Niscemi Football Club, Oratorio Salesiano Ragusa, Polisportiva Be One e Pozzallo.
Un torneo, dunque, con una fortissima presenza di società della provincia di Ragusa e con diversi derby destinati ad accompagnare l’intera stagione.
Il calendario prevede nove giornate nel girone d’andata e altrettante al ritorno. La prima giornata è indicata ufficialmente per il fine settimana dell’1 novembre, ma ciascuna società disputa le gare interne nel proprio giorno e orario stabilito: il Pozzallo gioca al Follerau il sabato alle 16, motivo per cui la sfida con il Motia Futura si è disputata già oggi.
Nel prossimo turno il Pozzallo sarà impegnato sul campo del Niscemi Football Club, mentre il Motia Futura ospiterà i Golden Boys.
Per i meccanismi di promozione verso la Serie C2 bisognerà invece attendere ulteriori comunicazioni della LND: il regolamento pubblicato con il calendario specifica che modalità dei playoff ed eventuale promozione saranno definite nei prossimi comunicati ufficiali.
Intanto il campionato è cominciato. E lo ha fatto con un risultato che non passa inosservato
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