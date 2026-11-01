Il Vittoria sfiora il colpaccio a Giarre: Leggio la sblocca, ma finisce 1-1

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Il Vittoria domina a lungo ma si fa riprendere a Santa Teresa di Riva: contro il Giarre, nell’ottava giornata del campionato di Eccellenza, finisce 1-1. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai biancorossi, che allungano a tre la serie di risultati utili consecutivi ma tornano a casa con la sensazione di aver lasciato per strada due punti, dopo una gara condotta con personalità e tante occasioni da gol.

La cronaca. Il fischio d’inizio è stato posticipato alle 18 per motivi tecnici. Mister Galfano conferma l’undici sceso in campo domenica scorsa e la squadra risponde con una prestazione convincente, prendendo subito in mano il gioco e mettendo in difficoltà i padroni di casa.

Il vantaggio arriva al 23′ del primo tempo, al termine di un’azione costruita sulla fascia: il cross trova pronto il capitano Lorenzo Leggio, che di testa manda il pallone all’incrocio dei pali. Il Vittoria sfiora subito il raddoppio con Tassi, che va in rete su assist di Ruffino, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Il Giarre prova a reagire, soprattutto sui calci piazzati, senza creare particolari pericoli.

Nella ripresa, al 10′, i biancorossi hanno la grande occasione per chiudere i conti. Sul cross di Słojkowski, Simola calcia a colpo sicuro, ma un avversario respinge il pallone sulla linea; sulla ribattuta Tassi non trova la porta. Un’opportunità mancata che finirà per pesare sul risultato.

Al 39′, infatti, arriva il pareggio del Giarre: su una punizione da circa trenta metri, La Vardera approfitta di un varco nella barriera biancorossa e riporta la gara in equilibrio al primo vero episodio favorevole per i padroni di casa. Nel finale il Vittoria prova a ritrovare il vantaggio, ma il punteggio non cambia più.

L’1-1 lascia delusione per le molte occasioni create, ma conferma la solidità di una squadra capace di imporre il proprio gioco anche in trasferta e determinata a proseguire il cammino positivo in campionato.

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