Vittoria, un punto a Giarre e la classifica: Messina penalizzata di 20 punti

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Nel campionato di Eccellenza il Vittoria ha trovato un importante pareggio esterno contro il Giarre. La gara si è giocata in serata a Santa Teresa Riva.

Il Vittoria aveva rischiato di vincere. Era passato in vantaggio con Lorenzo Leggio e ha condotto in vantaggio quasi tutta la partita. Ma il Giarre non ci stava a perdere ed è riuscito a raggiungere il pareggio con la Vardera a pochi minuti dal termine. Per il Vittoria, che aveva accarezzato il sogno del successo esterno, si tratta comunque di un punto importante che serve a muovere la classifica.

Classifica che per il Vittoria è sempre inferiore alle attese, ma che, nel campionato di Eccellenza, è fortemente condizionata dalle decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, che ha inflitto al Messina 20 punti di penalizzazione. Nella passata stagione infatti il Messina avrebbe schierato in campo, in più partite, alcuni calciatori che sarebbero stati tesserati in maniera irregolare, con la firma sulla modulistica di un presidente inibito. I calciatori sarebbero scesi in campo senza un valido titolo sportivo.

La spada di Damocle della decisione del Giudice sportivo e della possibile penalizzazione pendeva sul collo della società dello Stretto che sta cercando di avviare una fase nuova della propria storia sportiva.

Oggi il Messina ha conquistato sul campo 20 punti, è stata a lungo capolista e lo sarebbe ancora oggi. Ma i 20 punti di penalizzazione l’hanno riportata esattamente a zero punti, ricacciandola all’ultimo posto in classifica. La società ha preannunciato ricorso. Comunque vada, il campionato e il suo risultato saranno condizionati dalle decisioni del Tribunale Federale e non solo dal verdetto del campo.

Nuovo capolista è il Niscemi, squadra che appena una settimana fa il Vittoria è stato capace di fermare sul proprio terreno. Seguono Acireale e Mazzarrone, quest’ultimo sempre più squadra rivelazione. Se la classifica fosse quella del campo, il Messina sarebbe capolista con 20 punti e il Niscemi sarebbe secondo con 19. Nel Niscemi, squadra capace di esprimere un gioco brioso, brilla la stella di Dos Santos, ex attaccante del Vittoria due stagioni orsono. Lo scorso anno ha fatto bene ad Avola e ora si sta confermando a Niscemi, riuscendo sempre a prendere per mano e a trascinare le sue squadre a suon di gol.

Il Vittoria ha attualmente otto punti. Nel prossimo turno è atteso da una gara casalinga contro il Viagrande.

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