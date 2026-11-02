Ragusa e Modica in crisi di risultati: in serie D scatta il silenzio stampa

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In serie D c’è una parola d’ordine: silenzio stampa. Sia il Ragusa, sia il Modica hanno dichiarato la volontà e la decisione di non rilasciare dichiarazioni ai giornalisti.

Le due società sono in crisi di risultati. Entrambe domenica hanno conosciuto la sconfitta.

Il Ragusa ha perso per 5-2 sul campo della Reggina: il risultato era atteso perché la Reggina è la squadra da battere, il Ragusa è in crisi di gioco e di risultati.

Meno attesa la sconfitta del Modica, che ha ceduto sul proprio terreno di fronte al Gela, squadra che ha al proprio timone un allenatore tra i più esperti, Pippo Romano.

Il Modica ha subito gol nel primo tempo, ha tentato di reagire nel secondo, è riuscito anche a segnare un gol che però è stato annullato. Ma la capacità di incidere, di finalizzare con un pizzico di cinismo la gran mole di gioco, mancano purtroppo al Modica edizione 2026 – 2027.

Anche il Modica, come già il Ragusa qualche giorno fa, ha deciso il silenzio stampa. L’allenatore Filippo Raciti e i dirigenti sperano che la squadra trovi la capacità di reagire.

Storie diverse quelle del Ragusa e del Modica, ma entrambe vivono un momento difficile. Nel Ragusa, un gruppo di dirigenti locali ha portato a Ragusa un presidente foggiano e un gruppo dirigente campano. La società, finora, si è chiusa in una bolla, nessun rapporto con la stampa e anche con la città e con i tifosi la distanza si è acuita. Una situazione strana e anomala quella del Ragusa che di recente, dopo le dimissioni del consulente sportivo Aniello Martone, ha messo il titolo sul mercato.

Nel Modica, invece, il timone della società è saldamente nelle mani di un gruppo dirigente locale, che vuole costruire un progetto di largo respiro, affidandosi allo staff tecnico guidato da Filippo Raciti. L’allenatore è saldamente alla guida della squadra, ma la crisi di risultati potrebbe mettere a rischio quella che sembrava – e sembra ancora oggi – una panchina salda nel panorama della serie D.

La lacuna maggiore è nel reparto avanzato. Il Modica segna poco – questo è un dato di fatto – e soprattutto spreca molto. Una lacuna da colmare. La società potrebbe tornare sul mercato nella finestra di dicembre. Ma intanto c’è da recuperare i cocci e dare nuove motivazioni ai giocatori. Qualcuno peraltro potrebbe anche fare le valige. Il Modica ha necessità di colmare alcune lacune nell’organico. Con il silenzio stampa e il ritiro Raciti spera di poter lavorare sulle motivazioni e fare superare questo difficile momento.

Intanto, la squadra è attesa da una nuova gara infrasettimanale il 4 novembre. Si disputa la gara tra Modica e Athletic Palermo, che era stata sospesa venti giorni fa per infortunio all’arbitro.

I dirigenti attendono un segnale, una svolta. Se la squadra saprà reagire e giocare una buona partita per provare a lasciarsi alle spalle questo momento difficile.

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