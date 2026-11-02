Promozione, il Santa Croce Soccer fa sette su sette. Frigintini, prima vittoria

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Nel campionato di Promozione (girone D siciliano) continua la cavalcata trionfale del Santa Croce Soccer. Il successo casalingo contro il Cassibile, maturato grazie al gol di Javadov (unico gol del match), allunga la striscia positiva della squadra allenata da Fabio Campanaro, che ha inanellato sette vittorie nelle prime sette giornate di campionato: un record difficilmente eguagliabile.

Nella settima giornata del campionato spicca il primo successo del Frigintini, che ha battuto per 2-1 l’Atletico Megara. I due gol sono stati realizzati da Drago, che completa la doppietta personale grazie a un calcio di rigore. Un successo che ridà fiato alle speranze della squadra della frazione, che aveva iniziato il campionato con altri obiettivi ma che rischia di rimanere attardata nei quartieri bassi della classifica. Il successo odierno, ottenuto contro una buona squadra, può ridare fiducia all’ambiente e segnare un’inversione di rotta.

Un’inversione di rotta che invece attende ancora il Comiso, anch’esso in crisi di gioco e di risultati. Oggi però il Comiso ha ottenuto un risultato positivo, il pari esterno contro la forte Barrese. In gol per il Comiso il giovane Gabriele Tomasello.

Le due squadre del comune capoluogo, Ragusa Boys e Pro Ragusa, puntano a un campionato di media classifica.

Il Ragusa Boys è stato sconfitto per 2-0 nella gara esterna contro il Serradifalco, una delle squadre più temibili del campionato. Il Pro Ragusa, che ha giocato in anticipo, ha trovato il pari casalingo per 1-1 con il Sant’Anna. Il gol dei ragusani è stato messo a segno da Cultrera.

In classifica, il Santa Croce è a punteggio pieno, con i sette successi che hanno fruttato 21 punti. Alle spalle della battistrada ci sono il Noto e il Serradifalco, che appaiono le due squadre in grado di dare filo da torcere alla capolista. Il Ragusa Boys ha sette punti, il Pro Ragusa ne ha sei. Frigintini e Comiso fanno un salto avanti e vanno a quota 5. All’ultimo posto restano Sommatinese e Qal’at, a quota 3, ma la classifica è corta e tutto può ancora accadere.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it