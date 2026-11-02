Prima categoria, ko per Pozzallo e Città di Santa Croce. Scicli, arriva Chacon

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Giornata negativa per le due squadre iblee che domenica scorsa hanno affrontato le avversarie in gare non certo proibitive ma che alla fine sono state tali, con sconfitte che bruciano. Ha perso il Pozzallo incontrando il San Pietro Calcio (punteggio finale 4-3 in favore di quest’ultimo), che si trova in terza posizione, con 9 punti, nella classifica del campionato di Prima Categoria girone F. Il San Pietro ha rifilato quattro reti, fra cui una con la firma dello straniero Bouda, arrivato dallo Scicli C.R. dopo alcune stagioni giocate con la maglia cremisi. Una sconfitta che relega il Pozzallo nella bassa classifica nel ruolo di fanalino di coda con 6 punti.

Anche il Città di Santa Croce (0-2) è stato sconfitto dal Club Real Sicilia 2024, anch’esso terzo in classifica dietro Atletico Catania e Atletico Siracusa. Gare da dimenticare per le singole società e per il parco giocatori, che iniziano a rimboccarsi le maniche in vista del prosieguo del campionato.

Lo Scicli C.R. domenica scorsa si è fermato ma non ha lasciato fuori le sedute di allenamento in vista della gara di mercoledì con i cugini pozzallesi per il ritorno della Coppa Italia, dopo che la gara di andata era finita 2-1 in favore degli sciclitani. I cremisi incontreranno i pozzallesi sempre fuori dallo «Scapellato», lo stadio comunale sciclitano ancora inagibile, e con un nuovo innesto in squadra. Si tratta dell’arrivo, il cui tesseramento è stato già perfezionato, del giocatore canadese Chacon Ryan, il quale ha sbloccato la sua posizione in Italia in maniera definitiva ed è oggi a disposizione del tecnico Saro Monaca, che deciderà se portarlo in campo già mercoledì nel turno di ritorno di Coppa Italia o attendere la prossima gara di campionato.

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