Prima categoria, Scicli a Motta e Pozzallo con l’Atletico Siracusa: weekend in salita

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Settima giornata impegnativa per le tre squadre iblee impegnate nel campionato di Prima categoria. Costanti le sedute di preparazione per mantenere e migliorare la condizione fisica dei giocatori e per studiare gli schemi da portare in campo.

Lo Scicli giocherà sabato, fischio d’inizio alle 15, in terra catanese incontrando il Motta Calcio, sul terreno di Motta Sant’Anastasia. I ragazzi di Saro Monaca arrivano motivati da una vittoria in Coppa Italia, la gara di ritorno giocata mercoledì scorso a Rosolini e vinta per 3-2, che gli fa ottenere la qualificazione in Coppa Italia su un Pozzallo che non è riuscito a contenere l’undici cremisi. Impegnati nelle sedute di allenamento, con Saro Monaca e il preparatore dei portieri Guglielmo Burletti, i giocatori lavorano per riuscire a mantenere la metà alta della classifica. Indisponibile nella gara di Motta Sant’Anastasia Peppe Voi per infortunio, mentre si sta cercando di recuperare l’attaccante Allibrio, anch’egli fermo per qualche problema fisico.

Il Pozzallo incontrerà domenica, alle 15, l’Atletico Siracusa in una gara ostica contro una squadra di alta classifica; reduce dalla sconfitta nel turno di ritorno di Coppa Italia patita nella gara contro lo Scicli, dovrà lottare per fare risultato. Il fattore campo, visto che si gioca in casa, e la spinta della tifoseria locale potrebbero essere il fattore in più per un risultato positivo.

Anche per il Città di Santa Croce si prepara un match delicato contro un Misterbianco che dimora in alta classifica con i suoi 10 punti nella classifica generale. La sconfitta, maturata nell’ultima gara sabato scorso con il Club Real Sicilia 2024, per i camarinensi deve andare archiviata anche se domani, con inizio alle 17.30, nel campo del Misterbianco sono chiamati a dare prova della forza della squadra.

Leggi anche: Calcio ibleo, Ragusa travolto dalla Reggina e Modica ko

© Riproduzione riservata