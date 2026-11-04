Vittoria, ecco lo staff di mister Galfano: c’è Sardelli, ex vice allo Stade de Reims

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Prende forma il nuovo corso del FC Vittoria. Con l’arrivo in panchina di mister Angelo Galfano, la società biancorossa, che milita nel girone B di Eccellenza, ha presentato lo staff tecnico che lo affiancherà in questa nuova avventura: un vice con un curriculum europeo, un preparatore atletico che torna a Vittoria e una conferma tra i pali.

Il vice: Mauro Sardelli. Allenatore dal 2006, Sardelli ha lavorato tra Italia, Belgio, Francia e Lussemburgo, sia da primo allenatore sia da allenatore in seconda. Nel suo curriculum ci sono Siracusa, Modica Calcio, Leonzio, RFC Seraing, K.A.S. Eupen, F.C. Wiltz 71 e lo Stade de Reims, dove è stato allenatore in seconda nella stagione 2025/2026. È in possesso della qualifica UEFA A Elite Youth, conseguita nel 2022 con la federazione belga, e del diploma UEFA B della Figc.

Il preparatore atletico: Gaetano Cordaro. Torna a far parte del progetto biancorosso. Originario di Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, ha appeso gli scarpini al chiodo a 19 anni e ha cominciato dal settore giovanile della Sancataldese. Nella sua carriera ha contribuito a diverse vittorie di campionati di Promozione ed Eccellenza e a una Coppa Italia di Eccellenza, con Sancataldese, Campofranco, Serradifalco, Canicattì, Nissa, Licata e Gela in Serie D.

Il preparatore dei portieri: Daniele Indelicato. Confermato dalla scorsa stagione, l’agrigentino classe 1985 è laureato in Scienze motorie e ha la licenza UEFA Goalkeeper B. Ha lavorato in Qatar con il Mesaimeer Sports Club, in Italia con l’Akragas e negli Emirati Arabi Uniti con il Khorfakkan Club e il Dibba Al Hish, oltre che nel progetto AS Roma Academy, sempre come responsabile dell’area portieri.

Lo staff è al lavoro in vista della prossima sfida: domenica 8 novembre alle 14.30 il Vittoria ospita l’Atletico Catania 1994 Viagrande, dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Giarre.

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