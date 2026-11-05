Vittoria, due rinforzi per Galfano: il diciottenne Nania e il camerunense Mboa Owono

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Il Vittoria si rafforza. In maglia biancorossa arrivano due nuovi giocatori: il difensore Domenico Nania e il centrocampista Michel-Ange Mboa Owono.

Sono due tasselli importanti nel nuovo organico costruito dall’allenatore Angelo Galfano. Nania ha 18 anni ed è considerato un giovane talento. Ha cominciato la stagione nell’Acireale, dove però aveva poco spazio. Galfano ha deciso che lui può essere una risorsa per il Vittoria, soprattutto per le sue grandi potenzialità. Un giovane che può crescere. È cresciuto nel settore giovanile dell’Accademy Barcellona e della nuova Igea Virtus, affacciandosi anche all’esperienza della serie D.

Mboa Owono è un centrocampista camerunense di 26 anni, può giocare in più ruoli, è un calciatore che sa fare filtro ma che sa anche dettare i tempi dell’azione offensiva. Ha giocato finora in serie D, in Eccellenza e in Promozione. Le sue squadre sono state Crevalcore, la Cavese e poi Audax Herajon, Virtus Viareggio, Seravezza, Rosetana, San Marco e Atletico Partinico. È stato anche convocato nella Nazionale Under 19 del Camerun.

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