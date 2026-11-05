Modica, Reinero e Ferchichi di testa: 2-0 all’Athletic Club Palermo nel recupero

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Tre punti pesanti, conquistati con pieno merito. Il Modica regola l’Athletic Club Palermo per 2-0 nel recupero dell’ottava giornata del campionato di Serie D e lo fa con due reti di testa, firmate da Reinero e Ferchichi. Una partita dal copione particolare: la gara era stata sospesa il 18 ottobre per l’infortunio dell’arbitro al 32′ del primo tempo, sullo 0-0, e mercoledì è ripartita esattamente da quel minuto.

La cronaca

I padroni di casa partono a tutta e il vantaggio arriva quasi subito: al 34′, appena due minuti dopo la ripresa del gioco, Asero sfonda sulla fascia destra e mette in mezzo per Reinero, che di testa insacca. L’Athletic accusa il colpo, fatica a reggere il pressing dei rossoblù e arriva spesso in ritardo sulle seconde palle. Il Modica sfiora più volte il raddoppio con Pierce e Giardina, mentre l’unica vera risposta degli ospiti prima dell’intervallo è una conclusione potente di Mazzotta, ben disinnescata da Romano.

Nel secondo tempo le contromisure e i cambi della panchina palermitana non spostano l’inerzia della sfida. Al 9′ arriva il raddoppio che chiude i conti: su un calcio di punizione dalla destra Ferchichi trova i tempi giusti per l’inserimento e di testa firma il 2-0. Nel finale la squadra di Raciti gestisce con ordine il vantaggio senza correre rischi: da segnalare solo un tentativo di Faye finito sopra la traversa e, dall’altra parte, una conclusione di Pierce bloccata dal portiere avversario.

Un successo che arriva in un momento delicato per i rossoblù, reduci dalla sconfitta interna con il Gela e da giorni in silenzio stampa.

Il tabellino

MODICA – ATHLETIC CLUB PALERMO 2-0

Marcatori: 34′ pt Reinero, 9′ st Ferchichi.

Modica (3-5-2): Romano 7; Hulidov 6,5, Pierce 5,5, Asero 7; Ferchichi 7, Giardina 7 (29′ st Cappello sv), Kljajic 6,5, Callegari 7, Reinero 6,5 (11′ st Maiorana 6); Sangarè 6,5, Fedele 6 (36′ st Deodato sv). All. Raciti 6,5.

Athletic Club Palermo (3-5-2): Minuss 5,5 (29′ st Mauro sv); Panaro 5,5, Sanchez 6,5, Lanza 5,5; Anas Ahmed 5 (29′ st Matera 5), Bongiovanni 5 (11′ st Civilleri 6), Bova 5,5 (41′ st Sorino sv), Varela 5, Mazzotta 5,5; Pisciotta 5,5 (11′ st Faye 6), Micoli 5. All. Ferazzoli 5,5.

Arbitro: Fernando Carluccio dell’Aquila 6.

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