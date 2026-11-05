Ragusa Boys-Frigintini, derby salvezza al Biazzo: la Banda viene dalla prima vittoria

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È un derby inedito e pesa già come uno scontro salvezza. Nell’anticipo dell’ottava giornata del girone D di Promozione, sabato 7 novembre alle 15, al “Biazzo” di Ragusa si affrontano il Ragusa Boys e il Frigintini, due squadre che inseguono lo stesso obiettivo: restare nel secondo campionato regionale per importanza.

In classifica sono messi meglio i ragusani, undicesimi con 7 punti; la “Banda” rossoblu della frazione modicana è tredicesima con due punti in meno. Le due squadre arrivano al faccia a faccia con umori opposti: il Ragusa Boys è reduce dal 2-0 incassato sul campo del Serradifalco, mentre il Frigintini nell’anticipo di sabato scorso al “Pietro Scollo” ha centrato la prima vittoria stagionale, 2-1 all’Atletico Megara.

«Sabato a Ragusa sarà per noi un’altra partita importante, come lo sono state e lo saranno le altre – spiega il preparatore dei rossoblu, Simone Pluchino –. Per noi saranno tutte delle battaglie, quindi andremo in campo per fare la nostra prestazione, mettendoci tutto quello che abbiamo sempre con il fuoco dentro. I ragazzi sono pronti e motivati, veniamo dalla prima vittoria stagionale che, oltre a migliorare la classifica, ci ha permesso di ricaricare le energie fisiche e mentali. Arriviamo al derby nel migliore dei modi e cercheremo di ripetere ancora le buone prestazioni che abbiamo sempre fatto, sperando di tornare a casa con un risultato positivo».

Arbitra il ragusano Giuseppe Guastella, assistito dal collega di sezione Giovan Antonio Ferrara e dal siracusano Samuele Catinella.

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