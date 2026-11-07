Ragusa calcio, spunta una cordata siciliana. Domani la trasferta a Sambiase

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Le novità, in casa del Ragusa, sono attese su due fronti. Sul piano sportivo e sul piano societario, perché la squadra è in vendita e l’attuale gruppo dirigente si è detto pronto a passare la mano.

Sul fronte societario, le novità sono solo sussurrate, ma sembrano essere molto concrete. Si sa già di contatti stringenti tra gli attuali dirigenti (il gruppo ragusano e il gruppo campano) e una cordata di imprenditori siciliani che sarebbe disponibile a prendere in mano le redini del Ragusa. I dirigenti confermano, le trattative sono solo avviate, ma sembra che ci siano dei buoni presupposti. La città e i tifosi attendono, sperando in notizie positive.

Sul piano sportivo, c’è la speranza di un riscatto della squadra sul campo e di un’inversione di tendenza rispetto alla situazione attuale che la vede in fondo alla classifica insieme all’Enna. Sia l’Enna sia il Ragusa – non è un caso – sono alle prese con una crisi societaria, pur se con caratteristiche diverse.

Si gioca domani l’undicesima giornata del campionato di serie D, girone I. Il Ragusa, sconfitto domenica scorsa dalla Reggina, viaggia alla volta di Sambiase. Si tratta di una sfida difficilissima, contro una formazione calabrese coriacea e ben messa in campo, che sta disputando un ottimo campionato. Il pronostico non è favorevole al Ragusa, che però cercherà in ogni modo un risultato che possa ridare fiato alle speranze.

Tutti gli atleti sono a disposizione, non ci sono assenti. L’allenatore Francesco Bianco, però, è squalificato e non potrà sedere in panchina.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it