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Promozione, il Santa Croce Soccer a Noto per la vetta: «Rispetto e umiltà»

Promozione, il Santa Croce Soccer a Noto per la vetta: «Rispetto e umiltà»

07 Nov 2026 11:00
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È la sfida al vertice del girone D di Promozione. Domenica alle 15 il Santa Croce Soccer, capolista a punteggio pieno con 21 punti in sette giornate, fa visita al Noto, secondo a quota 18: tre lunghezze di distacco e il fattore campo dalla parte dei netini, pronti ad accorciare.

I biancazzurri di mister Fabio Campanaro arrivano all’appuntamento dopo un avvio perfetto, l’ultimo tassello con il sette su sette della scorsa giornata. La società conosce le insidie della trasferta e il valore di una formazione costruita per recitare un ruolo da protagonista: serviranno attenzione, equilibrio e spirito di sacrificio.

«Ci aspetta una partita impegnativa contro una squadra molto attrezzata, che merita tutto il nostro rispetto – dice il presidente Davide Virgadaula –. Sappiamo di affrontare un avversario di valore, che ha qualità e ambizioni importanti. Dovremo scendere in campo con la massima concentrazione, senza presunzione e con l’umiltà che ci ha accompagnato fino a questo momento».

Il primato è una grande soddisfazione, ma non deve diventare un motivo di appagamento. «Il nostro percorso è positivo e siamo orgogliosi di quanto stanno facendo i ragazzi e lo staff tecnico – prosegue Virgadaula –. Ma sappiamo bene che non abbiamo ancora raggiunto nulla. Dobbiamo continuare a lavorare, rispettare ogni avversario e pensare a una partita alla volta. Andremo a Noto per giocare la nostra gara, con fiducia nei nostri mezzi ma soprattutto con i piedi ben saldi a terra».

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.