Promozione, il Santa Croce Soccer a Noto per la vetta: «Rispetto e umiltà»

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È la sfida al vertice del girone D di Promozione. Domenica alle 15 il Santa Croce Soccer, capolista a punteggio pieno con 21 punti in sette giornate, fa visita al Noto, secondo a quota 18: tre lunghezze di distacco e il fattore campo dalla parte dei netini, pronti ad accorciare.

I biancazzurri di mister Fabio Campanaro arrivano all’appuntamento dopo un avvio perfetto, l’ultimo tassello con il sette su sette della scorsa giornata. La società conosce le insidie della trasferta e il valore di una formazione costruita per recitare un ruolo da protagonista: serviranno attenzione, equilibrio e spirito di sacrificio.

«Ci aspetta una partita impegnativa contro una squadra molto attrezzata, che merita tutto il nostro rispetto – dice il presidente Davide Virgadaula –. Sappiamo di affrontare un avversario di valore, che ha qualità e ambizioni importanti. Dovremo scendere in campo con la massima concentrazione, senza presunzione e con l’umiltà che ci ha accompagnato fino a questo momento».

Il primato è una grande soddisfazione, ma non deve diventare un motivo di appagamento. «Il nostro percorso è positivo e siamo orgogliosi di quanto stanno facendo i ragazzi e lo staff tecnico – prosegue Virgadaula –. Ma sappiamo bene che non abbiamo ancora raggiunto nulla. Dobbiamo continuare a lavorare, rispettare ogni avversario e pensare a una partita alla volta. Andremo a Noto per giocare la nostra gara, con fiducia nei nostri mezzi ma soprattutto con i piedi ben saldi a terra».

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