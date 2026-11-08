Calcio a 5, Motia Futura-Golden Boys 4-4: otto gol e rimonta allo Sportmania

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Ancora otto gol in una partita del Motia Futura. Dopo il 6-2 ottenuto all’esordio sul campo del Pozzallo, la formazione modicana ha pareggiato 4-4 contro i Golden Boys di Vittoria nella seconda giornata del campionato provinciale di Serie D di calcio a 5.

La gara si è disputata ieri allo Sportmania di Modica e ha regalato continui cambi di risultato, con le due squadre capaci di rispondersi colpo su colpo.

Per il Motia Futura sono andati a segno Simone Spadola, autore di una doppietta, Cicciarella e Calabrese. Il primo gol di Spadola è arrivato su assist di Criscione.

Per i Golden Boys, invece, doppietta di Andrea Giudice, con le altre reti realizzate da Barone e Mohamed Ridha Ochi.

Il Motia era partito bene trovando il vantaggio con Spadola, ma la reazione dei vittoriesi aveva ribaltato la gara fino all’1-3.

La formazione modicana è riuscita però a rientrare in partita e a completare la rimonta, passando dal 3-3 fino al 4-3. Prima dell’intervallo i Golden Boys hanno trovato la rete del definitivo 4-4.

Nella ripresa il punteggio non è più cambiato. Il Motia Futura ha cercato con insistenza il gol della vittoria, trovando però sulla propria strada la resistenza della formazione ospite e soprattutto un portiere capace di neutralizzare diverse occasioni.

Alla fine un punto per parte in una partita che conferma l’avvio particolarmente prolifico del Motia.

Alla prima giornata, al Follerau di Pozzallo, i modicani avevano infatti vinto 6-2, con la tripletta di Criscione, la doppietta di Spadola e il gol di Fazzino.

Dopo due giornate il Motia Futura ha quindi già realizzato dieci reti: sei nella gara d’esordio e quattro ieri contro i Golden Boys.

Il 4-4 dello Sportmania lascia qualche rimpianto per le occasioni costruite nella seconda parte della gara, ma conferma anche la capacità della squadra modicana di reagire dopo essersi trovata sotto nel punteggio e di restare nelle zone alte del girone.

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