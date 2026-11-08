Promozione, Assenza decide il derby: il Ragusa Boys batte il Frigintini 1-0

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Basta un gol di Assenza al Ragusa Boys per prendersi il derby ibleo con il Frigintini. Al “Giovanni Biazzo”, nell’anticipo dell’ottava giornata del girone D di Promozione, la squadra di mister Vincenzo Mallia vince 1-0 e mette in saccoccia tre punti pesanti in chiave salvezza. Alla vigilia era stato presentato come un derby salvezza, e così è stato.

La cronaca. Partita giocata ad armi pari e a ritmo intenso: le due squadre cercano di rendersi pericolose con azioni lineari, senza riuscire a superare le attente difese avversarie. La svolta arriva intorno al 20’ del primo tempo: Assenza, classe 1994, piega la resistenza rossoblu e firma il vantaggio ragusano. Un gol che spezza l’equilibrio e si rivela decisivo.

La “Banda” di Ciccio Di Rosa tiene bene il campo e resta in partita per tutto l’incontro, ma paga a caro prezzo una sbavatura difensiva. Il Frigintini prova a reagire, senza però riuscire a raddrizzare il risultato.

In casa modicana c’è un pizzico di rammarico, ma nessun dramma: «il progetto deve continuare e crescere», fa sapere la società. Non c’è tempo per rimuginare: mercoledì si torna in campo per il secondo turno infrasettimanale della stagione e al “Pietro Scollo” i rossoblu affronteranno il Serradifalco, un’altra corazzata del girone, che nell’anticipo ha espugnato il campo del S. Anna Enna e si è piazzato momentaneamente secondo, a due punti dalla capolista Santa Croce.

Il tabellino

Ragusa Boys – Frigintini Calcio 1-0

Marcatore: pt 20’ Assenza.

Ragusa Boys: Ormeni, Tumino, Rolo, Keita, Baglieri, Sedy, Camponero, Assenza, Interliggi, Oro, Rimmaudo. All. Vincenzo Mallia.

Frigintini: Caruso, Mallia (24’ st Ragusa), Amato, Concolino, Arrabito, Cicero, Lo Magno (27’ Cavallo), Gazzè, Drago, Noukri, Macauda. All. Ciccio Di Rosa.

Arbitro: Giuseppe Guastella di Ragusa. Assistenti: Giovan Antonio Ferrara di Ragusa e Samuele Catinella di Siracusa.

Risultati, classifiche e marcatori del calcio ibleo sono nella pagina Calcio ibleo di RagusaOggi.

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