Calcio, il Vittoria riprende il Viagrande al 90′: Awuah firma l’1-1 al Gianni Cosimo

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Un punto di orgoglio e tenuta agonistica. Al “Gianni Cosimo” il Vittoria pareggia 1-1 con l’Atletico Catania Viagrande nel campionato di Eccellenza, riprendendo la partita al 90’ con Emmanuel Awuah dopo il vantaggio ospite firmato da Santapaola.

I biancorossi di mister Galfano, che alla vigilia aveva già rimodellato la squadra, si sono presentati all’appuntamento in piena emergenza: fuori all’ultimo momento Malandrino per un attacco di appendicite, oltre a Cannino, infortunato nella rifinitura di venerdì, e Francofonte. In campo anche un giovane classe 2008 aggregato giovedì, e il rientro di D’Amico.

La cronaca. Il Vittoria prende in mano il gioco fin dalle prime battute e nel primo tempo costruisce nitide occasioni con le incursioni di Isabelinha e la spinta costante di Tassi, impreciso sotto porta per questione di centimetri e fermato dai grandi interventi del portiere ospite. Si va al riposo sullo 0-0. Al 59’ arriva la doccia fredda: Santapaola finalizza l’unica vera ripartenza concessa dai padroni di casa e porta avanti il Viagrande. Al 90’ Awuah firma l’1-1. Nei sei minuti di recupero il Vittoria sfiora persino il sorpasso con Leggio, ma il portiere avversario para a mano aperta.

Il club biancorosso contesta l’arbitraggio: secondo l’ufficio stampa a pesare sono stati gli episodi, con un gol annullato per fuorigioco su calcio d’angolo e un presunto rigore. «Un pareggio che dimostra l’immenso valore umano, il cuore e la voglia di non mollare mai di questo gruppo», commenta la società.

Risultati, classifiche e marcatori del calcio ibleo sono nella pagina Calcio ibleo di RagusaOggi.

© Riproduzione riservata