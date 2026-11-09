Vittoria, il pari col Viagrande non basta: i tifosi contestano la squadra

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La gara contro l’Atletico Catania Viagrande lascia l’amaro in bocca. Il Vittoria avrebbe voluto vincerla, avrebbe meritato di vincerla, ma ha dovuto accontentarsi di un pareggio, per di più arrivato solo negli ultimi minuti di gara, quasi a tempo scaduto. A fine gara i tifosi hanno contestato fortemente la squadra.

L’allenatore Angelo Galfano affrontava la squadra che ha guidato nella scorsa stagione e che ora è affidata al nuovo tecnico Angelo Bognanni, il buterese che due stagioni orsono ha guidato il Milazzo alla promozione in serie D.

La prima metà della gara ha visto un Vittoria in grande spolvero, che ha provato più volte a insidiare la porta degli etnei. Nella ripresa l’Atletico ha alzato il baricentro del gioco ed è riuscito ad andare in gol con Santapaola. Il Vittoria ha pareggiato solo al 90′ con Awuah.

Ma il Vittoria ha molto da recriminare. Nel primo tempo ci sarebbe stato un gol segnato da Simola, con la palla che – secondo alcuni – avrebbe superato la linea della porta e che il portiere sarebbe riuscito a respingere solo quando la sfera era già entrata. Nel secondo tempo, si lamenta invece il fuorigioco fischiato a Diogo. Ma si recrimina anche per il calcio di rigore che l’arbitro ha fischiato a tempo scaduto per l’atterramento di Tassi. Subito dopo, il direttore di gara, il signor Davide Quattrotto di Messina, ha segnalato che il fallo era avvenuto fuori area: una decisione coraggiosa, ma corretta, quella del guardalinee. Il fermo immagine dell’episodio , che mostriamo nella nostra foto, dimostra che la decisione dell’arbitro e del guardalinee è stata giusta. Al Vittoria è stato quindi assegnato un calcio di punizione dal limite. Poi l’arbitro ha fischiato la fine delle ostilità. Tipografia Colore Dimensione del fontDimensione del font

Il pari scontenta tutti, ma soprattutto il Vittoria, squadra che ha espresso un grande volume di gioco nel primo tempo, che ha mostrato in campo tutta la voglia di vincere e la determinazione dei suoi atleti, anche se si è peccato non poco sottoporta: una serie di assist e di palloni serviti in area non sono stati utilizzati bene dagli attaccanti, anche grazie a un’attenta difesa del Viagrande, che talvolta si è difeso in dieci uomini, affidando poi ad alcune ripartenze la possibilità di rendersi pericoloso in area avversaria. Il possesso palla nel primo tempo è stato nettamente a favore del Vittoria, le occasioni da gol sono state tante (una sprecata da Tassi quasi a porta vuota, con il portiere che era fuori posizione). Se qualcuna tra queste si fosse concretizzata, soprattutto nel primo tempo, oggi si potrebbe raccontare una partita in modo diverso.

A fine gara, un episodio che farà discutere. I giocatori del Vittoria stavano per recarsi sotto la curva per salutare gli ultras, ma sono stati fortemente contestati e hanno fatto dietrofront. Poco dopo, alcuni tifosi hanno affrontato all’uscita dallo stadio il capitano Lorenzo Leggio, dicendo con chiarezza che per loro la prossima gara sarà l’ultima occasione e che attendono un chiaro segnale di risveglio e la capacità della squadra di reagire e di dare tutto in campo. Una contestazione dura, ma mantenuta nei toni corretti. Si tratta di un segnale che fotografa l’attuale momento di difficoltà della squadra, che sta raccogliendo meno di quanto ha seminato. Per di più, domenica ha dovuto fare i conti con assenze importanti, come quelle dello squalificato Francofonte, dell’infortunato Cannino e del portiere Malandrino. È andato in campo il portiere Busà e l’allenatore ha schierato come juniores il giovanissimo Nania, arrivato appena tre giorni prima.

Il Vittoria è una squadra che ha cambiato molto, sia in estate, sia in queste ultime settimane. Alcuni non hanno fatto la preparazione precampionato o sono arrivati ancora in ritardo di forma e di condizione. Anche l’attaccante Romero sembra destinato a lasciare la società: ieri non era in campo e non è andato nemmeno in panchina. Sono cambiati anche due allenatori e questo non aiuta la squadra ad assimilare bene e in fretta i moduli di gioco. Il tempo e il lavoro potranno contribuire a dare qualcosa in più. Il resto lo faranno i dirigenti, che potranno apportare – se necessario – qualche correttivo all’organico.

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