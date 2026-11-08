Calcio ibleo, cinquina del Modica al Licata. Il Ragusa ko a Sambiase resta ultimo

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Domenica a due facce per il calcio ibleo in Serie D: il Modica travolge 5-1 il Licata al «Pietro Scollo» e respira, il Ragusa cade 2-0 sul campo del Sambiase e resta inchiodato all’ultimo posto, ancora senza vittorie. In Eccellenza il Vittoria pareggia in casa con il Viagrande, in Promozione il Santa Croce Soccer frena sul campo del Noto ma resta solo in vetta, mentre il derby del sabato va al Ragusa Boys.

Serie D girone I: Ragusa e Modica

A Sambiase il Ragusa è andato subito sotto: D. Waller ha sbloccato la partita al 2’ del primo tempo e G. Sueva ha raddoppiato al 20’, fissando il 2-0 finale. Il Sambiase sale a 26 punti e resta in vetta in coppia con la Reggina. Per il Ragusa, arrivato in Calabria tra le voci di una cordata siciliana, è l’ottava sconfitta in undici giornate: zero vittorie e tre pareggi, ultimo posto con 3 punti in coppia con l’Enna.

Al «Pietro Scollo» il Modica ha superato la prova del nove con una cinquina al Licata: doppietta di A. Reinero e reti di H. Ferchichi, T. Hulidov e D. Kljajic; per gli ospiti il gol di G. Papaserio. I rossoblù salgono a 13 punti e sono dodicesimi, a una lunghezza proprio dal Licata.

Eccellenza girone B: Vittoria

Al Gianni Cosimo il Vittoria impatta 1-1 con l’Atl. Ct 1994 Viagrande: per i biancorossi la rete di E. Awuah, per gli ospiti quella di G. Santapaola. È il sesto pareggio in nove giornate: il Vittoria è decimo con 9 punti.

Promozione girone D, 8ª giornata

Il Santa Croce Soccer lascia per la prima volta punti per strada: 0-0 sul campo del Noto, terzo in classifica. La capolista sale a 22 punti, con tre lunghezze di vantaggio su Serradifalco e Noto. Nell’anticipo del sabato il Ragusa Boys ha vinto 1-0 il derby con il Frigintini. Domenica il Casmenarum Comiso ha battuto 2-1 la Megarese, mentre la Pro Ragusa ha pareggiato 1-1 sul campo della Sommatinese. In classifica il Ragusa Boys è ottavo con 10 punti, il Casmenarum Comiso decimo con 8, la Pro Ragusa tredicesima con 7 e il Frigintini quindicesimo con 5.

Prima categoria girone F, 7ª giornata

Sabato lo Scicli ha espugnato il campo del Motta con un 2-0, mentre la Città di Santa Croce ha perso 3-2 sul campo del Nbi Misterbianco. Domenica partita da otto gol per il Pozzallo, battuto 5-3 in casa dall’Atletico Siracusa. In classifica lo Scicli è sesto con 10 punti, il Pozzallo decimo con 6 e la Città di Santa Croce undicesima con 6, con una partita in più.

Il prossimo turno

In Promozione si torna in campo già mercoledì 11 novembre: derby Pro Ragusa-Casmenarum Comiso, il Santa Croce Soccer ospita il Qal’At, il Frigintini riceve il Serradifalco e il Ragusa Boys fa visita alla Città di Canicattini. Domenica 15 novembre alle 14:30, in Serie D, il Ragusa ospita il Castrum Favara e il Modica è di scena sul campo della Vibonese; in Eccellenza il Vittoria va a Melilli alle 15. In Prima categoria sabato 14 lo Scicli riceve il Tremestieri Etneo, domenica 15 c’è il derby Città di Santa Croce-Pozzallo.

Risultati, classifiche e marcatori di tutto il calcio ibleo sono nella pagina di RagusaOggi: https://www.ragusaoggi.it/calcio-ibleo-risultati-classifiche/ (dati Tuttocampo.it).

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