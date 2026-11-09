Calcio e l’analisi del lunedì: in serie D il Modica esce dalla crisi con due vittorie, notte fonda per il Ragusa

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La storia dell’undicesima giornata del campionato di Serie D dice che la crisi è ormai alle spalle per il Modica, ma è invece ancora una realtà per il Ragusa.

La squadra della Contea, dopo la brutta sconfitta casalinga di una settimana fa contro il Gela, ha avuto la capacità di reagire e ha ottenuto due successi consecutivi, dapprima nel turno di recupero di mercoledì contro l’Athletic Palermo, poi nella partita casalinga contro il Licata di domenica, conclusa con un rotondo 5-1.

La squadra allenata da Filippo Raciti, nonostante qualche battuta d’arresto, ha dimostrato capacità di reagire e con i due successi consecutivi fa un balzo avanti in classifica. Ora si trova a quota tredici, da dove può guardare con più serenità al futuro. La doppietta di Reinero nel primo tempo, i gol di Ferchichi, Hulidov e Kljajic nella ripresa hanno confezionato un successo importante, che i tifosi hanno salutato con un’ovazione.

È invece ancora notte fonda per il Ragusa, sconfitto fuori casa dal Sambiase. Il risultato può anche essere accettato, visto che il Sambiase è una delle squadre più forti del campionato e che sul proprio terreno concede poco o nulla. Ma tutta la situazione della squadra, con i dirigenti della società che hanno deciso di cedere il titolo, non contribuisce a dare serenità all’ambiente. Delle trattative pare siano state già avviate con una cordata di imprenditori siciliani, ma tutto è ancora solo nella fase iniziale. E intanto, per gli attuali dirigenti, c’è la necessità di salvare il campionato e conquistare la salvezza, come lo scorso anno riuscì a fare la squadra affidata al tecnico Gaetano Lucenti. Il Ragusa e l’Enna sono le due società in crisi ed entrambe le squadre si trovano in coda alla classifica, con tre punti.

Nel prossimo turno il Ragusa giocherà in casa contro il Castrum Favara, una gara che potrebbe offrire qualche possibilità di riscatto alla squadra del capoluogo. Il Modica gioca in trasferta sul campo della Vibonese e sarà una gara difficile e carica di insidie per l’undici allenato da Filippo Raciti.

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