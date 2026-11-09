Prima categoria, lo Scicli vince a Motta. Pozzallo e Santa Croce ko

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Una settima giornata in chiaroscuro per le tre squadre iblee del girone F di Prima categoria. Lo Scicli C.R. vince 2-0 in trasferta sul campo del Motta Calcio, il Pozzallo perde in casa 5-3 con l’Atletico Siracusa e il Città di Santa Croce esce sconfitto 3-2 dal campo del Nbi Misterbianco.

Scicli, tre punti pesanti in trasferta

Gli unici a fare festa sono i ragazzi di Saro Monaca, che hanno giocato sabato: una vittoria che per il morale vale doppio, perché arrivata lontano da casa. Dopo lo 0-0 del primo tempo, stretto per i cremisi, nella ripresa lo Scicli ha giocato con decisione in attacco fino a prendersi il successo, che porta la squadra a 10 punti, verso i piani alti della classifica.

«Tre punti pesanti e meritati su un campo non facile – ha commentato il direttore generale Peppe Puglisi –. La squadra ha mostrato personalità e spirito di sacrificio, e questo è il segnale più importante. Voglio ringraziare la società del Motta Sant’Anastasia per l’accoglienza e per il rispetto che ci ha riservato. In un calcio dove spesso si parla solo di polemiche, sabato abbiamo vissuto una giornata di sport vero. Ora testa bassa e si continua a lavorare». Una gara dai ritmi alti, con qualche rimpianto per la poca precisione sotto porta.

Pozzallo, otto gol e una sconfitta con la capolista

Niente da fare per il Pozzallo contro l’Atletico Siracusa, squadra di vertice. Per i padroni di casa sono andati in gol Lorenzo Zacharioudakis e Kevin Sangiorgio, autore di una doppietta. Per gli aretusei doppiette di Anthony Carrabino e Simone Miraglia, mentre la quinta rete è di Lorenzo Latina. Il Pozzallo è nono con 6 punti, a pari merito con altre due squadre; l’Atletico Siracusa è primo con 16 punti, insieme all’Atletico Catania.

Santa Croce, due gol non bastano a Misterbianco

Domenica anche il Città di Santa Croce ha trovato un avversario ostico, il Nbi Misterbianco, che ha meritato la vittoria casalinga per 3-2. Per i catanesi in gol Antonio Copia al 20′ del primo tempo e Cristian Moschitta, autore di una doppietta: al 10′ della ripresa su rigore e al 25′. I santacrocesi hanno reagito con la doppietta di Guglielmo Di Martino al 30′ e al 35′ del secondo tempo, senza però riuscire a pareggiare.

Il Nbi Misterbianco è terzo con 13 punti, il Città di Santa Croce nono con 6, a pari merito con il Pozzallo. Ed è proprio il Pozzallo l’avversario del prossimo turno: il derby si giocherà a Santa Croce Camerina domenica 15 novembre.

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