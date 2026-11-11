Promozione, il Frigintini cede 4-3 al Serradifalco dopo una girandola di gol

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Il Frigintini gioca alla pari con la seconda forza del girone D di Promozione ma deve arrendersi: al “Pietro Scollo” di Modica il Serradifalco vince 4-3 al termine di una partita vivace, decisa dalla doppietta di Castrillo. Per la squadra di Ciccio Di Rosa zero punti e ultimo posto in classifica.

Gara bella fin dalle prime battute, con due squadre che per motivi opposti di classifica puntavano al successo pieno. Al 2′ punizione di Lo Magno dai venti metri e palla di poco sul fondo; al 7′ Ortiz si libera in area e tira alto; al 9′ l’occasione più grossa per gli ospiti, con Ortiz che salta due avversari e crossa per Anas, la cui conclusione si stampa sulla traversa.

La cronaca. Al 18′ passa in vantaggio il Frigintini: Drago, su un traversone dalla destra, anticipa il marcatore in scivolata e mette la palla all’angolo basso. Dura appena 120 secondi: al 20′ Salvo si libera in area e il suo tiro, deviato da un difensore, scavalca Caruso e finisce in rete. Gli ospiti alzano il ritmo e al 22′ Ortiz di testa costringe Caruso al corner. Al 24′ il Serradifalco ribalta il punteggio con un tiro da 25 metri di Castrillo all’angolo basso, e al 27′ arriva la terza rete ospite: ancora Castrillo, di testa, dopo un batti e ribatti in area.

Il Frigintini si scuote. Al 36′ Noukri scarica per Vitale, Governali devia in tuffo in angolo e dal corner battuto corto Gazzè è il più lesto e riapre la partita (37′). Al 42′ Castrillo sfiora il sette, al 45′ ci prova Lo Magno con un tiro a giro che lambisce il palo: si va al riposo sul 2-3.

Nella ripresa i padroni di casa entrano con piglio più deciso. Al 5′ Macauda ruba palla a un difensore, scarta il portiere ma si allarga troppo e a porta vuota la sua conclusione finisce sull’esterno della rete. Al 9′ Giuliano fa la barba al palo, al 24′ Paternò di testa, su servizio di Noukri, trova la deviazione in angolo di Governali. Nel miglior momento del Frigintini, al 36′, arriva la quarta rete del Serradifalco: la firma D’Anca, servito dalla destra da buona posizione.

Nel finale il Serradifalco resta in dieci per l’espulsione di Nuccio, che commette fallo da ultimo uomo su Paternò. Dalla punizione al limite Lo Magno infila Governali nel sette alla sua destra (46′) e ridà speranza ai rossoblu, che spingono nel forcing finale; dopo 6′ di recupero arriva il triplice fischio.

Il Frigintini, scivolato nuovamente in ultima posizione, deve subito voltare pagina: domenica trasferta a Calascibetta sul campo del S. Anna Enna, la prima delle due trasferte consecutive in calendario. Qui la presentazione della sfida.

IL TABELLINO

Frigintini Calcio-Serradifalco 3-4 (parziale 2-3)

Marcatori: pt 18′ Drago, 20′ Salvo, 24′ Castrillo, 27′ Castrillo, 37′ Gazzè; st 36′ D’Anca, 46′ Lo Magno.

Frigintini Calcio: Lorenzo Caruso, Mallia, Amato (45′ st Sortino), Gazzè, Arrabito, Cicero, Lo Magno, Macauda (12′ st Paternò), Drago, Vitale, Noukri (40′ st Modica). A disp.: Vicari, Francesco Caruso, Agosta, Ragusa, Assenza. All. Ciccio Di Rosa.

Serradifalco: Governali, Lo Bue, Cocita, Nuccio, Anas (25′ st Cantavenera), Cotrone (4′ st D’Anca), Salvo (4′ st Giuliano), Castrillo (37′ st Seghore), Morleo, Vaccaro, Ortiz (40′ st Perri). A disp.: Giardina, Patermo, Punci, Chiarelli. All. Gianfilippo Di Matteo.

Arbitro: Christian Maria Siragusa di Acireale. Assistenti: Andrea Caglià e Francesco Fazio di Acireale.

Note: espulso Nuccio (44′ st) per fallo da ultimo uomo su Paternò.

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