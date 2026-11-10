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Crisi Ragusa Calcio, il Comune chiama gli imprenditori iblei per il rilancio

Crisi Ragusa Calcio, il Comune chiama gli imprenditori iblei per il rilancio

10 Nov 2026 15:44
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Il sindaco e l’assessore allo Sport di Ragusa lanciano un pubblico appello alle forze imprenditoriali del territorio per il futuro del Ragusa Calcio. L’invito è rivolto a chi ha a cuore il calcio cittadino ed è disposto a spendersi «in un progetto serio, responsabile e ambizioso».

L’appello arriva in giorni di apprensione per la squadra, ultima in classifica nel girone I di serie D. «Seguiamo da vicino le vicende del Ragusa Calcio dal punto di vista non solo impiantistico ma anche sportivo e societario – spiegano – ancor più in queste giornate di apprensione, che viviamo da tifosi e da amministratori».

Le trattative in corso

Nelle ultime settimane sindaco e assessore, insieme a diversi consiglieri comunali, si sono confrontati più volte con l’attuale dirigenza per individuare il percorso societario più opportuno «per fare innanzitutto l’interesse del Ragusa e della squadra». Sono in corso, fanno sapere, alcune interlocuzioni con possibili interessati a rilevare la società o a entrarvi.

Accanto a queste, il Comune chiede che si faccia avanti il mondo produttivo ibleo: «Siamo pronti a mediare e ad ascoltare il nostro comparto produttivo, fatto di aziende di eccellenza e persone perbene che potrebbero garantire le giuste competenze per la crescita di tutto il movimento».

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Michele Barbagallo
Giornalista e professionista della comunicazione, scrive per RagusaOggi occupandosi di cronaca, attualità, politica e temi legati al territorio. Collabora anche con altre testate giornalistiche, tra cui La Sicilia, e ha collaborato con VideoMediterraneo e Antenna Sicilia. Affianca all'attività giornalistica una lunga esperienza nella comunicazione e nelle relazioni con i media, curando uffici stampa e progetti di comunicazione per enti, imprese e iniziative culturali. È cofondatore di MediaLive, agenzia di comunicazione con sede a Ragusa.