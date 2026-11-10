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Crisi Ragusa Calcio, il Comune chiama gli imprenditori iblei per il rilancio
10 Nov 2026 15:44
Il sindaco e l’assessore allo Sport di Ragusa lanciano un pubblico appello alle forze imprenditoriali del territorio per il futuro del Ragusa Calcio. L’invito è rivolto a chi ha a cuore il calcio cittadino ed è disposto a spendersi «in un progetto serio, responsabile e ambizioso».
L’appello arriva in giorni di apprensione per la squadra, ultima in classifica nel girone I di serie D. «Seguiamo da vicino le vicende del Ragusa Calcio dal punto di vista non solo impiantistico ma anche sportivo e societario – spiegano – ancor più in queste giornate di apprensione, che viviamo da tifosi e da amministratori».
Le trattative in corso
Nelle ultime settimane sindaco e assessore, insieme a diversi consiglieri comunali, si sono confrontati più volte con l’attuale dirigenza per individuare il percorso societario più opportuno «per fare innanzitutto l’interesse del Ragusa e della squadra». Sono in corso, fanno sapere, alcune interlocuzioni con possibili interessati a rilevare la società o a entrarvi.
Accanto a queste, il Comune chiede che si faccia avanti il mondo produttivo ibleo: «Siamo pronti a mediare e ad ascoltare il nostro comparto produttivo, fatto di aziende di eccellenza e persone perbene che potrebbero garantire le giuste competenze per la crescita di tutto il movimento».
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